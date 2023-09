De vijftigste verjaardag van AV Molenland is op sportief vlak een absoluut topjaar geworden, met titels bij de jeugd en de elite. Trainer Kristof Haverbeke pikt er de Belgische titel van ‘zijn’ 4×800-estafetteteam bij de senioren uit: “Hard werk wordt beloond.”

“Het is een ongelofelijk topjaar geworden voor AV Molenland”, zegt trainer Kristof Haverbeke. “Er werden op provinciaal, Vlaams en nationaal vlak heel wat medailles verzameld en dat is een teken dat we goed bezig zijn. Binnen mijn trainingsgroep steekt Mattis Tanghe er natuurlijk boven uit met zijn nationale titels indoor en outdoor. Los daarvan schenkt de gouden medaille van het estafetteteam op het BK 4x800m mij minstens evenveel voldoening. Mattis Tanghe, Reinout Van Hessche, Kevin De Grande en Emile Gesquiere zijn allemaal atleten uit mijn trainingsgroep. De drie andere jongens staan wat in de schaduw van Mattis, maar ze werken ook keihard. Het is leuk om zien dat zij er ook voor beloond worden.”

Spannend

Het werd een spannende wedstrijd, waarin de beslissing pas in de laatste rechte lijn viel. “Reinout was startloper en gaf de stok als derde door aan Kevin. Die nam het op tegen een aantal sterke atleten en moest zo’n dertig meter prijsgeven op het leidende duo. Emile zorgde er dan voor dat alles weer samenkwam en lanceerde Mattis in ideale positie voor de laatste 800. Zoals afgesproken bleef Mattis in het spoor van Kilian Vandenabeele (RAC Louvièrois), en hij maakte het dan mooi af in de laatste rechte lijn.” Met een tijd van 7’49”22 krijgt het team, dat vorig jaar al zilver pakte, stilaan het 24 jaar oude clubrecord van 7’38”22 in het vizier.

“Zo’n kampioenschap is altijd moeilijk te voorspellen, want je weet nooit welke atleten door hun club zullen worden opgesteld. Het pleit wel voor ons dat we in de breedte heel sterk zijn. Bovendien zitten er nog een aantal atleten in de wachtkamer, zodat we ook de komende jaren een goeie ploeg zullen hebben op de 4x800m”, besluit Haverbeke. (GD)