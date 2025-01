Tom Patteeuw (45) uit Zwevezele loopt de negen belangrijkste marathons van de wereld: “Het is begonnen met een aanslag”

Tom Patteeuw (45) uit Zwevezele begint op 27 april aan de marathon van Londen en zal dan – samen met Boston, Tokio, Berlijn, Chicago en New York – deelgenomen hebben aan de zes belangrijkste marathons van de wereld. Maar ondertussen mikt hij al verder. Want als hij ook Sydney, Shanghai en Kaapstad doet, kan hij de felbegeerde nieuwe Nine Star Medal halen. “En zeggen dat het allemaal begonnen is met die aanslag in Boston op 15 april 2013”, vertelt Patteeuw.

“Tot 2014 heb ik eigenlijk nooit aan sport gedaan”, bekent Patteeuw. “Ik moest dringend op dieet en ben dan begonnen met Start to,Run, zoals de Antwerpse burgemeester Bart De Wever. Toen hoorde ik kort daarop over die aanslag tijdens de marathon van Boston en ik dacht: “Daar wil ik volgend jaar bij zijn. Ik dacht: ik oefen voor één marathon en dan gedaan. Maar het is niet bij één marathon gebleven. Daar heb ik de loop-microbe definitief opgelopen. Zo gauw ik vernam dat er zoiets bestond als de 6th Major – de zes belangrijkste marathons in de wereld – heb ik het behalen van die medaille tot doel gesteld. Op 27 april loop ik de laatste van de zes: Londen. Dan heb ik m’n Sixth Major gehaald. Ik denk dat er in totaal slechts 150 Belgen zijn, die hetzelfde kunnen zeggen.”

Een marathon lopen is niet alleen sportief een stuk moeilijker dan het lijkt. Tom Patteeuw weet er alles van. “Ik dacht aanvankelijk dat je je voor zo’n bekende marathon gewoon inschrijft en klaar is kees”, legt Patteeuw uit. “Maar dat valt dik tegen. Deelnemen aan Boston is zo exclusief geworden, dat je al een scherpe tijd moet kunnen aantonen om erbij te horen. Anders zijn er nog maar twee mogelijkheden. Via ‘charity’ – dan moet je zo’n 10.000 dollar ophoesten – of via een reisbureau. Welnu, ik heb mijn deelname kunnen bevestigen via een Engels reisbureau. Voor de marathon van Londen zijn er maar liefst 800.000 aanvragen! En er mogen er maar 50.000 meedoen. Dan weet je het wel. Je moet zeer creatief zijn, om aan zo’n bekende marathon mee te mogen doen.”

Dopey Challenge

Enkele weken geleden nam Patteeuw als fervente Disney-fan deel aan de Dopey Challenge. Dat is een ludieke vierdaagse in een zowat leeg Disney World-resort in de Amerikaanse stad Orlando (Florida) waarbij je achtereenvolgens de 5 kilometer, 10 kilometer, halve en hele marathon afwerkt, gespreid over vier dagen. Maar Patteeuw is met zijn zesde marathon nog niet klaar, of hij hoort in november vorig jaar dat er iets nieuw bestaat: de Nine Star Medal. Bovenop de zes befaamde marathons komen er nog drie extra bij: Sydney, Shanghai en Kaapstad. “Voor de marathon van Sydney 2026 moet je uitgeloot worden”, zegt hij. ”Ik heb net bevestiging gekregen, dat ik erbij ben.”

Gemotiveerd

Opgeven staat niet in Patteeuws woordenboek, zoveel is zeker. In 2020 – in volle corona-crisis – probeert hij de marathon van Tokyo te halen. Dat lukt niet en na drie nieuwe pogingen heeft hij die marathon vorig jaar kunnen afwerken. Gemiddeld doet hij zo’n 3 uur 16 minuten over een marathon, wat zeer verdienstelijk is. “Je moet weten dat er meestal zo’n 30.000 tot 50.000 lopers meedoen met zo’n bekende marathon”, vertelt Patteeuw. “Ik eindig meestal toch binnen de eerste 10 procent van het deelnemersveld. Met mijn leeftijd kan ik nog een hele tijd bezig blijven. Ik ken 69-jarige lopers, die zo’n marathon nog een halfuur sneller lopen dan ik. Conditioneel mag ik niet klagen. Ik heb zo goed als nooit kwetsuren. Ik word erg goed begeleid door m’n trainer Willy Ligneel in atletiekclub KAVR in Roeselare. Maar ik loop maximaal twee marathons per jaar. Meer is ook ongezond. Je moet voor elke marathon toch zo’n 10 weken trainen en daarna zo’n zes weken bekomen. Dan is het aantal deelnames sowieso beperkt.”

Trots

“Ik ben best wel trots op al de medailles die Tom haalt” schrijft zijn vrouw Cindy ons. “Wat hij doet, is toch niet zo vanzelfsprekend.” Volgend jaar loopt Patteeuw dus Sydney en Kaapstad. In 2027 hoopt hij als negende en laatste Shanghai uit te lopen. Blijven er dan nog ambities over, als alle beroemde marathons achter de rug zijn? “Ach, er zijn nog uitdagingen genoeg”, lacht Patteeuw. “Ik dacht onder meer ook wat Europese marathons te lopen, zoals Rotterdam, Eindhoven of Parijs. Dat lijkt me ook wel bijzonder. Het grote voordeel is dat ze daar niet zo moeilijk doen, om geselecteerd te raken.”