Tim Vandevelde ambitieus aan de start van de Sinksenjogging: “De vorm is momenteel heel goed”

Vorig weekend werd Tim Vandevelde knap tweede op de 5,5 kilometer van de eerste Dwars Door De Wingerd. Ook dit weekend staat de atleet van Atletiek Zuid West ergens aan de start. In Harelbeke vindt de 29ste Sinksenjogging plaats. Dat is de derde wedstrijd van het Harelbeeks Joggingcriterium.

Net als in de eerste wedstrijd van het criterium, de Ladies Run, werd de Kortrijkzaan nu opnieuw tweede in Dwars Door De Wingerd. “Dat was het hoogst haalbare”, steekt de student journalistiek van wal. “Ik heb van dit criterium mijn doel gemaakt. Bewust kies ik als 21-jarige voor het kortere werk in dit regelmatigheidscriterium. Dat levert wel minder punten op in het klassement”, aldus Vandevelde.

“Dit moet zowat mijn beste seizoen tot op heden zijn. Ik haal op regelmatige basis het podium, al kunnen de tijden misschien beter. Mede dankzij dit criterium leer ik ook slimmer lopen. Niet te snel vertrekken, tactischer lopen en beter doseren. Ik kan rekenen op mijn eindsprint, toch wel één van mijn sterke punten.”

“De week voorafgaand aan Dwars Door De Wingerd heb ik opvallend veel kunnen trainen. De beentjes voelden dan ook niet honderd procent uitgerust uit. Deze week was dit heel wat rustiger. De vorm is goed, dus hoop ik opnieuw op een plekje op het podium. Ik ben nu al twee keer tweede, iets waar ik een paar jaar geleden enkel kon van dromen. Nu mag en kan ik dit verwachten”, vertelt hij enthousiast.

Jonge snaak

“Sinds september ben ik opnieuw aangesloten bij AZW”, gaat Tim verder. “Als jonge snaak was ik dit al eens van mijn zesde tot mijn twaalfde, maar door mijn studies laste ik al een paar keer een pauze in. De club heeft een goede reputatie en ik ken er nog heel wat atleten van mijn jeugdjaren. Het is dan ook dicht bij de deur om op dinsdag en vrijdag bij de club in Zwevegem te gaan trainen.”

Ideale balans

“Sinds de zomer van 2017 ben ik de focus gaan leggen op de langere afstanden, iets wat mij het best ligt. Met Marc Desmet heb ik daarvoor dan ook de ideale trainer bij AZW. De combinatie met mijn studies lukt vrij goed, maar die komen dan ook op de eerste plaats. Lopen is geen verplichting. Ik vond dan ook de ideale balans. Voor mij is dit een uitlaatklep. Momenteel trek ik zo’n vijf of zes keer per week de loopschoenen aan. Ik bouw mijn loopcarrière rustig op zodat ik niet vroegtijdig opgebrand ben. Enkel aan de CrossCup manche in Roeselare waagde ik mij al eens tussen de grote jongens. Een heel toffe ervaring. Ver vooruit kijk ik niet om een loopplanning te maken. Enkel alle wedstrijden van het criterium liggen al vast. Vorig jaar maakte ik ook voor het eerst kennis met het kustcriterium door toedoen van Semy Tlili. Dat was me heel goed bevallen. Misschien pik ik opnieuw enkele wedstrijdjes mee aan de kust”, besluit Tim. (ELD)