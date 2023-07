Tijs Messiaen is de trotse voorzitter van Atletiek Zuid West:“Club leeft meer dan ooit tevoren”

Tijs Messiaen is met zijn 23 jaar de jongste voorzitter van een VAL-club. De naar Otegem uitgeweken Kortrijkzaan staat sinds dit seizoen aan het roer van Atletiek Zuid West.

“Sinds oktober, bij aanvang van het seizoen 2023, nam ik de fakkel over op vraag van Johan Vaernewyck”, vertelt Tijs. “Het begon met stap voor stap taakjes overnemen van Marie-Anne Decock, zoals het plannen van de trainers. Ik was eerder al in het bestuur gerold van AZW waar ik al vanaf 2009 lid ben als atleet, en nu ook als trainer. De club heeft me al zo veel gegeven, nu wil ik iets terug doen. Er waait een nieuwe frisse wind door de club die samen met de huidige bestuursleden de ideale match vormt. We zijn one team. Er wordt geluisterd naar spontane ideeën.”

“Ikzelf verzorg onder andere ook de aankopen voor de cafetaria en de planning voor wie achter de toog staat, de verkoop van de clubkledij, en de nieuwe leden. Ik ben maar een schakel in het geheel. Naast de bestuurstaken ben ik ook trainer van de kadetten halve fond en fond. Die groep is nieuw in het leven geroepen omdat de stap om samen te trainen met scholieren en junioren voor velen nog te groot is. We willen onze atleten stap voor stap laten groeien. Ik ben sinds 2018 aan de slag als trainer, eerst bij de miniemen tot 2022, nu dus de cadetten.”

Vernieuwen

“De prestaties van onze atleten mogen momenteel gezien worden. Van de pupillen/miniemen tot en met de masters presteerden we nooit beter. Alle Categorieën zijn we gepromoveerd naar Ere-afdeling VAL. Ook voor onze atleten blijven we vernieuwen. Zo was er een vergoeding voor de atleten die naar Lanaken trokken voor de interclub. We willen alles zo aantrekkelijk mogelijk houden. De filosofie bij AZW is om zonder te forceren de atleten te laten groeien. Twee mooie voorbeelden daarvan zijn Viktor Leenaert en Maaike Vander Cruyssen. Stap voor stap boeken ze vooruitgang. Viktor haalde zelfs de EK-limiet op de 1.500 meter. Naar deze twee jonge atleten kijkt ons nog jonger aankomend talent op.”

“Die prestaties komen er natuurlijk niet zonder goeie begeleiding. Met onder andere Marc Desmet, Rossane Corneille, Tibo Rotsaert… hebben we de juiste mensen op de juiste plaats. Ook ikzelf wil nog groeien als trainer en volgde al een stage bij topcoach Tim Moriau. Maar het kan ook anders. Maaike heeft met Armand Parmentier een externe trainer. Ook dat werkt goed. De club leeft meer dan ooit tevoren. Met heel veel dank natuurlijk aan Filip en Marie-Anne, die enorm veel werk verrichten. Hopelijk doen ze dit nog een tijdje. Onze werking vertaalt zich ook mee in de resultaten. Die van de BVV zijn een mooie maatstaf van waar we staan als club. Ja hoor, ik ben een trotse voorzitter”, aldus Tijs Messiaen.