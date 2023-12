Tieltse brandweermannen lopen opnieuw Kerstcorrida in interventiekledij

Op dinsdag 26 december wordt in het Tieltse stadscentrum naar jaarlijkse gewoonte de Kerstcorrida georganiseerd. Deze loopmanifestatie is aan de 36ste editie toe. Opnieuw nemen enkele brandweermannen in volledige outfit deel. “Het is in 2005 begonnen met een weddenschap”, aldus Niek Ver Eecke.

Als je al eens een editie van de Tieltse Kerstcorrida hebt bijgewoond, dan heb je ze zeker al zien passeren: de brandweermannen die in interventiekledij en met persluchttoestel op de rug door het Tieltse centrum lopen. Ook bij deze editie zullen ze opnieuw van de partij zijn. Nathan Sobrie, Jimmy Van Tieghem en Niek Ver Eecke zetten de traditie verder. “Ik ben ermee gestart in 2005”, zegt Niek.

“Het was eigenlijk een weddenschap met een collega van mij. Sindsdien ben ik het blijven doen en kreeg ik ook steeds meer navolging.” In volle eindejaarsperiode is het lopen van 10 km voor de meesten al niet echt een evidentie, laat staan met een extra ballast van 20 kg.

Inlegkruisjes

“We zijn natuurlijk wel getraind en ondertussen weten we ook wel wat het is”, zegt Jimmy.

“Het moeilijke aan het lopen in interventiekledij is, naast het gewicht, vooral de warmte. Als je het pak dicht doet, dan kan de warmte niet weg. Dat zorgt ervoor dat je lichaamstemperatuur sneller stijgt, waardoor je ook vlugger vermoeid raakt. Je kan enkel wat afkoelen via de handen en je gezicht. Daarnaast is het natuurlijk ook belangrijk om veel en vaak te drinken. Op verschillende punten langs het parcours staan vrienden om ons van water te voorzien.”

“Ik heb ooit eens zowel de 5 km en de 10 km op die manier meegedaan”, zegt Nathan. “Zo zot ben ik nu niet meer, want het is wel degelijk een aanslag op je lichaam. Je gaat spieren gebruiken die anders niet nodig zijn bij het lopen. Bij een van mijn eerste deelnames had ik brandwonden op mijn rug door de persluchttoestellen. Sindsdien kleef ik inlegkruisjes in mijn pak ter bescherming en dat lukt prima.”

“De initiële insteek was eigenlijk om de mensen te laten zien dat het traditionele beeld van de brandweerman aan de toog niet klopt, dat we meer kunnen en dat we in uitstekende conditie zijn. Nu is het een beetje uit de hand gelopen, maar we lopen als de brandweer wel in de kijker. Misschien helpt het zelfs voor de werving van nieuwe krachten, want het wordt steeds moeilijker om die te vinden”, besluit Niek. (GD)