Tieltse AV Molenland pakt vier keer goud op West-Vlaams kampioenschap indoor

Afgelopen weekend werd Gent het West-Vlaams kampioenschap indoor georganiseerd. AV Molenland trok met een kleine delegatie van tien atleten naar de Topsporthal, maar haalde toch vier gouden, twee zilveren en vier bronzen medailles. De grote uitblinker was Mattis Tanghe die bij de senioren mannen de titel pakte op de 400m. Met een chrono van 49.11 verpulverde hij bovendien het 30 jaar oude clubrecord van Stein Tant.

Het Provinciaal kampioenschap is traditioneel de eerste belangrijke wedstrijd van het nationale indoorseizoen. De meeste topatleten laten dit kampioenschap aan zich voorbijgaan, maar toch haalde dit kampioenschap bij momenten een heel goed niveau. Het deelnemersveld bij de 400m senioren mannen was kwalitatief één van de sterkste van dit kampioenschap. Maar liefst tien deelnemers hadden een persoonlijk record van onder de 50 seconden achter hun naam staan. Mattis Tanghe, een specialist van de 800m, was geen uitgesproken favoriet voor de titel, maar een podiumplaats behoorde zeker tot de mogelijkheden. De Molenlander nam in baan vijf de beste start en ging na 150m als eerste naar binnen. “Mijn trainer, Kristof Haverbeke, had me gezegd om snel te starten”, zegt hij. “Dat ging tegen alle verwachtingen in behoorlijk vlot. Het starten uit startblokken is namelijk niet echt mijn sterkste punt. Ik heb er echter de laatste weken hard op gewerkt en deze keer ging het goed”, lacht hij.

Laatste rechte lijn

Bij een 400m indoor is het een groot voordeel om als eerste de slotronde in te gaan, want met de scherpe bochten en de korte rechte stukken is het niet evident om atleten in te halen. Dat had de Meulebekenaar goed gezien, want niemand slaagde erin om hem nog bij te halen. “In de laatste rechte lijn dacht ik dat de andere atleten me nog gingen voorbijlopen, maar uiteindelijk ging ik toch als eerste door de finish.”

“Ik was behoorlijk zenuwachtig voor de wedstrijd, want ik wist niet goed wat ik er moest van verwachten. Het clubrecord van AV Molenland stond met 49.63 al sinds 1992 op naam van Stein Tant en mijn grootste doelstelling was om onder die tijd te duiken. Dat ik zo snel ging lopen en dat ik hier vandaag ging winnen, had ik zeker niet verwacht. Ik klopte voor het eerst in mijn carrière Arne Vergison en hield ook specialist Dylan Monserez achter mij”, besluit hij.

Goud voor Emile Gesquiere en Kevin De Grande

Bij de senioren mannen haalden nog twee Molenlanders een gouden plak. Emile Gesquiere rekende op de 800m na een spannende wedstrijd af met Hans Omey en klokte af na 1.57.40. Reinhout Van Hessche mocht met een chrono van 2.02.15 als derde op het podium. Bij de 1500m was Kevin De Grande aan het feest. De Wingense atleet liep knap naar West-Vlaams goud en een tijd van 4.06.45. Jarne Deprez waagde zijn kans bij het kogelstoten en eindigde daarbij op een verdienstelijke vierde plaats met een worp van 9m84.

Sterke Tiago Dekie op de 400m

Ook in de jeugdreeksen presteerden de Molenlanders heel knap. De sterkste prestatie werd geleverd door Tiago Dekie. De 14-jarige atleet schreef autoritair de 400m bij de cadetten jongens op zijn naam met een tijd van 54.93. Daarmee heeft hij momenteel de snelste nationale jaarprestatie achter zijn naam staan en is hij meteen ook een van de favorieten voor het Vlaams kampioenschap dat op 22 januari op het programma staat. Nog bij de cadetten haalde Jorun Claus zilver in het verspringen met een sprong van 4m58. Lonneke Callens liep op de 60mH naar brons in een tijd van 9.83. Bij de scholieren jongens deed de tweeling Bente en Obe Vandekerckhove het uitstekend. Obe pakte zowel in het hoogspringen (1m65) als in het polsstokspringen (2m60) brons en Bente won zilver in het polsstokspringen (3m20) en eindigde als vierde in het hoogspringen (1m65).