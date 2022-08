Tielt ontvangt dit weekend een groot atletiekfeest

Volgend jaar is AV Molenland vijftig jaar jong en dan wil de club iets speciaals organiseren. Met de organisatie van het BK meerkamp, dit weekend, wil de club alvast aan de KBAB bewijzen dat ze zulke evenementen aankan. Voorzitter Karel Cannaert wil er een feest van maken.

“In 1973 smolten de atletiekclub in Tielt, de TAC, en die in Wingene samen tot AC Molenland”, zegt Cannaert. “Wij hadden onze kandidatuur voor de organisatie van het BK meerkamp ingediend en dat werd ons tot onze verrassing toegewezen. Daarmee willen we bewijzen aan de Koninklijke Belgische Atletiekbond dat we zulke evenementen aankunnen, en we willen er een atletiekfeest van maken. We stellen ons ook kandidaat om in ons jubileumjaar het BK aflossingen te organiseren.”

Vooruitblik op BK

De voorzitter blikt vooruit op het BK van dit jaar: “België is een land van meerkampers – denk maar aan Nafi Thiam en Noor Vits bij de dames en Thomas Vanderplaetsen en Nils Pitomvils bij de heren. Helaas nemen die niet deel, omdat ze moeten recupereren van het EK en in het geval van Thomas wegens een blessure. Waarschijnlijk zal de moeder van Thiam er wel zijn, en misschien komt de olympische kampioene met haar mee.”

“Er staan jongeren te trappelen om door te breken, zoals Jef Misplon en Jente Hauttekeete. Bij de scholieren is Dia Keita een aanstormend talent. Bij de dames verwachten we veel van Sennach Vanhoeijen en Laura Van Den Brande. De deelnemers bij de heren, dames en de jeugd (U16, U18 en U20) worden aangeduid door de KBAB, volgens hun ranking. Bij de masters is het vrije inschrijving. Van eigen club zijn er Tiebe Vandekerckhove bij de junioren en zijn tweelingbroers Obe en Bente bij de kadetten. Bij de masters treden Patrick Deleersnijder, Bart Huys, Edwin Kindt en Bart Guillemijn aan”. (WD)

Inkom: 8 euro (1 dag) en 12 euro (2 dagen)