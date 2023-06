Tibo Rotsaert versterkt dagelijkse werking Atletiek zuid west: “We wisten dat we sterk waren”

Er waait sinds kort een nieuwe frisse wind door Atletiek Zuid West. Met Tijs Messiaen kwam er een nieuwe voorzitter en ook de dagelijkse werking kreeg versterking. Een van de nieuwe krachten is Tibo Rotsaert.

AZW vierde vrijdag haar opmerkelijke resultaten tijdens de wedstrijden voor de Beker van Vlaanderen. En die resultaten mogen gezien zijn. Beker van Vlaanderen voor pupillen en miniemen: tweede in de schiftingsreeks en geplaatst voor de finale. Cadetten en Scholieren: zevende in afdeling 2A met enkele prachtprestaties. Alle categorieën: tweede in eerste landelijke in het verre Lanaken en promotie naar Ere-Val! Beker van Vlaanderen masters: vierde op het allerhoogste niveau! “Stuk voor stuk ongelooflijke teamprestaties met overal een fantastische sfeer erbovenop, we are AZW”, klinkt het op de sociale media van de club.

Ploegsamenstelling

Een van de architecten van de ploeg ‘Alle Categorieën en Cadetten en Scholieren’ is Vichtenaar Tibo Rotsaert. De 33-jarige trainer, atleet,… stelde mee de ploegen samen. “En dit sedert vorig jaar”, steekt de sprinter van wal. “Om onder andere Filip Bossuyt en zijn vrouw te ontlasten, stelden we voor om hen bij te staan. Een van de taken is de ploegen samenstellen voor de interclub, wat niet altijd simpel is. Bij de seniors hebben we rechtstreeks contact met de atleten, maar bij de cadetten en scholieren zijn er de ouders als tussenpersoon. Daar is mailverkeer nodig om te bevestigen. Laatstgenoemden zijn een heel grote groep.”

“Bij de seniors zijn zowel de mannen als vrouwen aan zet in dezelfde wedstrijd. Dat is niet altijd makkelijk zo vroeg op het seizoen, maar al vlug was er duidelijkheid rond de samenstelling. Eentje viel op het laatste nog uit waardoor ikzelf mocht depanneren. Maar de resultaten mogen gezien worden. Promotie naar Ere-afdeling VAL. Een resultaat dat we altijd wel gedacht hadden, maar nooit durfden zeggen. Heel plezant natuurlijk als het allemaal goed verloopt. Enkel in het hinkstapspringen hadden we geen deelnemer. Geen makkelijk nummer natuurlijk, niet iedereen wil dit voor zijn rekening nemen.”

Spurttraining

“Bij de cadetten/scholieren wisten we dat er veel meisjes geblesseerd waren, maar uiteindelijk vielen de resultaten goed mee.”

“Ook de masters deden het voortreffelijk, daar hebben we natuurlijk enkele kleppers rondlopen. En de pupillen/miniemen waren ook top, wat volledig de verdienste van Filip is.”

“Ikzelf geef spurttraining vanaf cadet. AZW is al altijd heel sterk in loopnummers geweest met veel ervaren atleten. Ook bij de jongeren zijn er die sterk aan het groeien zijn. Viktor Leenaert, Maaike Vander Cruyssen en Julie Mulier zijn daar maar enkelen van. Zelf loop ik ook nog een viertal keer per week, twee trainingen met de groep waar ik training aan geef en twee keer in Zwevegem met Rossane op woensdag en zaterdag. Lopen is voor mij een verslaving. Enkele jaren blessureleed hielden me niet tegen”, aldus Tibo.