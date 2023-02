Tibaut Vandelannoote (FLAC Hoppeland) wint in Vlaams veldloopkampioenschap in Diest: “Belgische titel zou ook mooi zijn”

Tibaut Vandelannoote heeft zondag de korte cross gewonnen bij de CrossCup in Diest, die ook dienst doet als Vlaams veldloopkampioenschap. De 21-jarige 800 meterspecialist won ook al de vorige manche in Hannuit.

Drie weken geleden in Hannuit was Vandelannoote nog een verrassing, maar in Diest waren er meer ogen op hem gericht. Daar had hij blijkbaar geen moeite mee. Hij haalde het voor Maxime Delvoie en Lennert Dewulf. Stijn Baeten, die lange tijd aan de leiding liep, viel stil en moest vrede nemen met een vierde plaats.

Karakter

“Het podium zat in mijn hoofd, maar ik wist niet of ik weer zou kunnen winnen”, zei Vandelannoote na afloop. “Anderen startten supersnel en ik voelde dat ik gewoon mijn eigen tempo moest zoeken. Op een bepaald moment dacht ik dat Baeten gaan vliegen was, maar in de laatste ronde voelde ik dat ernaar toe kon. Ik ben blij dat ik het karakter heb gevonden om in de laatste halve ronde nog door te duwen.”

Vandelannoote start binnen twee weken als favoriet op het BK in Brussel. “Ik weet niet wie er daar allemaal aan de start zal komen, maar ik ga me op mezelf concentreren en niet te veel naar de concurrentie kijken. Het zou héél mooi zijn om een Belgische titel te veroveren, al heb ik altijd gezegd dat de zomer belangrijker is”, besloot de West-Vlaming.