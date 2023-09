Tiago Dekie pakt nationale titel op de 400 meter

Afgelopen weekend werd in Gentbrugge het nationaal kampioenschap atletiek voor cadetten en scholieren afgewerkt. Tiago Dekie, aangesloten bij AV Molenland, haalde er na een indrukwekkende wedstrijd goud op de 400m bij de cadetten jongens. Met zijn chrono van 51”24 verbeterde hij een stokoud clubrecord en staat hij in de nationale ranglijst aller tijden op de 19de plaats.

Tiago was voor aanvang van het kampioenschap geen favoriet voor de titel. Met een besttijd van 52”78 had hij de vijfde tijd van alle deelnemers achter zijn naam staan. Toch was de Egemnaar ambitieus en ging hij resoluut voor het podium. “Ik wou een medaille pakken en droomde stiekem van de titel”, zegt hij. “Ik had mijn besttijd gelopen in juni, maar zonder specifieke training. Ik wist dus dat ik nog sneller kon.”

Op zaterdag won de 14-jarige Molenlander zijn reeks na een indrukwekkende laatste 100 m in 52”59, een nieuw persoonlijk record. “Ik was enorm zenuwachtig en startte wellicht iets te traag, maar die wedstrijd gaf me het nodige vertrouwen voor de finale de dag nadien. Ik voelde dat er nog meer in de tank zat”, gaat hij verder.

De finale beloofde heel spannend te worden, want met een vijftal atleten zaten ze heel dicht bij elkaar. “Ik voelde me wat bevrijd na de reeksen. Trainer Matthew wist me bovendien goed te motiveren en praatte goed op me in. Hij had me gevraagd iets sneller te starten en toe te slaan in de laatste bocht. Dat plan volgde ik en ik kwam als eerste de rechte lijn in. Ik wist dat de anderen nog zouden aandringen, maar uiteindelijk hield ik het vol tot op de meet en was ik Belgisch kampioen.”

“Ik kan moeilijk beschrijven wat ik toen voelde. Het was een soort droom die in vervulling ging. En ik wist toen nog niet eens hoe snel ik gelopen had. Die chrono van 51”24 had ik niet verwacht. Ik loop hier een clubrecord én loop sneller dan mijn papa op mijn leeftijd. Vooral dat laatste betekent veel voor mij.”

Tiago combineert voetbal bij KM Torhout met atletiek en dat is allicht zijn sterkte. “De trainingen bij KMT geven me een brede basis en enkel na afloop van het voetbalseizoen train ik specifiek voor atletiek. Daardoor heb ik nog heel wat marge en dat is alleen maar positief.” Vraag de rijzige atleet echter niet om te kiezen tussen voetbal en atletiek, want dat kan en wil hij nog niet. “Ik denk nog niet aan de toekomst en wil zo lang mogelijk van beide sporten genieten”, besluit hij. (GD)