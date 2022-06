Thomas Devoogdt presteert dit seizoen op hoog niveau: “Vrij laat met atletiek begonnen”

Thomas Devoogdt (26) acteert al een heel seizoen op een hoog niveau. Twee weken geleden won de atleet van FLAC Ieper nog overtuigend de Zesheuveltjesloop in Kruiseke. Tijd voor een kennismaking.

Niet iedereen weet als hij vijf jaar oud is, wat zijn talenten zijn, en ook Thomas Devoogdt ontdekte het op een latere leeftijd. “Ik ben pas gestart met atletiek toen ik aan mijn eerste job begon”, weet Devoogdt. “Sinds het prille begin ben ik aangesloten bij FLAC Ieper. Waar mijn mogelijkheden liggen, weet ik nog niet. Ik heb namelijk nog maar aan weinig wedstrijden deelgenomen. Ik pik er wel af en toe een stratenloop uit, maar daar blijft het ook bij. De loopnummers gaan me heel goed af en ik zou graag ontdekken waar mijn limieten liggen in de springnummers. Omdat ik pas laat begonnen ben met atletiek, mis ik natuurlijk een beetje de basistechniek en kom ik ook wat ervaring tekort. Ik denk dat ik me toch vooral ga focussen op de loopnummers.”

Andere sport

Voor dat Devoogdt zijn passie voor atletiek ontdekte, was hij dol op een andere sport. “Ik heb altijd gevoetbald, maar was het plots beu. Ik wilde individuele sporten beoefenen en kwam zo bij FLAC Ieper terecht. De dinsdagavond ga ik graag naar de club om te trainen, omdat ik dat sociaal contact erg belangrijk vind. Ik vind het leuk om tijdens het lopen een babbeltje te slaan en zo iemand beter te leren kennen. Het motiveert je ook om je grenzen te verleggen.” De stratenlopen verlopen dit jaar erg vlot, want Devoogdt staat regelmatig op het hoogste schavotje. “Alle wedstrijden verliepen vlekkeloos. Enkel de Mondi Run in Poperinge viel wat tegen. Het was de bedoeling om een scherpe tijd neer te zetten, maar twee weken ervoor ben ik ten val gekomen met mijn fiets. Volgens mij is dat de verklaring, waarom ik op de Mondi Run een mindere dag had en niet voluit kon lopen. Een week nadien op de Zesheuveltjesloop in Kruiseke voelde ik me wel erg goed en was het een succes. Ik klopte Kevin Brysbaert en Robin Schuermans, twee snelle lopers. Een prestatie waar ik best wel fier op ben.”

Ambities

Welke ambities heeft de 26-jarige Devoogdt nog? “Ik wil mij vooral blijven amuseren en dan zien we wel wat de toekomst brengt. Sport moet leuk blijven. Ik loop en fiets graag in groep. Het wielrennen is eveneens een grote passie. Ik doe beiden even graag, want het zijn twee fantastische sporten.” (Imar Vandenabeele)