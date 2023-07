Thomas Devoogdt (Flac Ieper) blinkt uitin enkele regionale stratenlopen: ““Langere afstanden liggen me nu eenmaal het best”

Met sterke prestaties in enkele stratenlopen evolueert Thomas Devoogdt stilaan tot een vaste waarde in de regio. De Brielense atleet wil na zijn vakantie ook op de piste nog enkele mooie dingen laten zien. “Op de 3.000 meter wil ik op termijn onder de negen minuten duiken”, klinkt het.

Thomas (27) begon pas relatief laat met atletiek. “Ik heb eerst gevoetbald tot mijn 17de en bleef daarna op eigen houtje verder sporten. Nadat ik afstudeerde als master elektronica-ICT aan de UGent in Kortrijk sloot ik me vijf jaar geleden aan bij Flac Ieper”, vertelt Thomas, die werkt als programmeur bij Barco in Kortrijk. “In het begin was het ontdekken welke disciplines me het beste lagen en dat zijn de langere afstanden.”

Onlangs liep Thomas enkele straffe prestaties bijeen in Poperinge en Dikkebus. “In de Mondi Run in Poperinge halve marathon was ik zesde algemeen en derde bij de senioren. Daar ben ik heel trots op. Even later verdedigde ik mijn titel tijdens de stratenloop van de kermis in Dikkebus. Op de 10 kilometer kon ik mijn grote uitdager Tobias Vermeersch van Molenland AV afhouden. Het was een leuk verjaardagsgeschenk. Daarna ging de riem er even af en vertrok ik op reis. Ook daar is het sporten nooit ver weg.”

Zomerprogramma

Een concreet programma voor de zomer is er nog niet. “Ik ben niet iemand die lange tijd vooraf meetings of wedstrijden plant. Een concreet doel is het aanscherpen van mijn PR op de 3.000 meter, maar dat hoeft niet per se dit jaar. Nu staat de besttijd op 9’07’’ en ik wil graag onder de negen minuten duiken. Of ik ooit een marathon ambieer? Dat wordt me op dit moment nog afgeraden, omdat ik nog kan teren op snelheid in plaats van volume. Op lange termijn kan het, maar nu is het dus niet prioritair.”

Duatlon?

Thomas traint enkele keren per week. “Mijn vaste trainer is Armand Parmentier en ik heb enkele trainingsmakkers zoals Lars Oosterlinck, Bjorn Voet, Frederik Decoster en Jonathan Goudeseune. Ik zou nog meer loopvolume aankunnen. Naast het lopen, zit ik veel op de fiets. Zowel recreatief als pendelen van en naar het werk. Een werkdag met de fiets is goed voor zo’n 75 kilometer. Of duatlon iets voor mij zou zijn? Die vraag werd me al regelmatig gesteld en ik denk dat het er ooit van kan komen.” (API)