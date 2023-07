Thijs Vercaemer en Anneleen Vande Riviere schrijven zesde Dwars Door Zulte op hun naam

Zondagvoormiddag 2 juli namen ruim 400 sportievelingen deel aan de zesde editie van Dwars Door Zulte in deelgemeente Olsene. Ten Miles, 4 en 8 kilometer waren de af te leggen afstanden. Thijs Vercaemer uit Dentergem en Anneleen Vande Riviere waren de snelsten op de Ten Miles.

Voor het eerst werd ook een G-Run georganiseerd. De overwinning ging naar Koen Hubrecht voor Inge Lanneau, Luc Saelens, Tom Degraeve en Dries Vanlancker.

Een halfuurtje later, om 9u30, was het de beurt aan de Ten Miles. Al vlug was duidelijk dat Thijs Vercaemer de te kloppen man zou zijn. De Dentergemnaar bouwde zijn voorsprong stelselmatig uit op de eerste achtervolgers om vervolgens de finishen in 56’38. Allen De Bel werd tweede in 57’40 en Andy Rietmaeker derde in 57’55. Jeroen Vanbraeckel en Benjamin Merchiers vervolledigden de top vijf.

Bij de dames duldde Anneleen Vande Riviere geen enkele tegenstand. Voor eigen publiek snelde ze naar 1u02’57. Gwendolyne De Deyne legde beslag op de tweede plaats in 1u05’36. Elise Vandewoestijne mocht als derde mee het podium op in 1u11’46. Els Decottenier werd knap vierde voor Isabel Kint.

Op de 8 kilometer ging de zege naar Senne Dedapper na een langgerekte spurt. Jonas Vandeputte werd tweede op 1 seconde in 27’13 voor Jeroen Dejardin dat 27’28 nodig had. Bij de dames was Hilde Vanhessche heer en meester. De Oudenaardse haalde de meet na 32’47. Ann-Sophie Calant werd tweede in 36’58. De piepjonge Marie Wittouck pakte het brons.

Semi Tlili haalde het op de 4 kilometer. De Kortrijkzaan, daags voordien nog knap tweede in Harelbeke op de 9 kilometer, liet een tijd van 14’25 noteren. Dat was 20 seconden sneller dan Jasper Roobrouck van AZW. Thomas Vanhoutte werd derde op 2 seconden. Bij de dames was het Marthe Desmet die de lakens uitdeelde. Melanie Reyntjens werd 17 seconden later tweede in 16’59. Kate Nkoane mocht als derde mee het podium op.

(ELD)