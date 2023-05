Thierry de Block trekt naar BK 24 uren lopen: “Record voor mijn 70ste scherpstellen”

Vanaf zaterdag 20 mei op het middaguur wordt er op de atletiekpiste van Sport Vlaanderen in Assebroek 24 uur gelopen. Dan heeft namelijk het Belgisch kampioenschap op die afstand plaats. Bruggeling Thierry de Block probeert alvast om het nationaal record in zijn leeftijdscategorie 65+ te verbeteren. Het staat nu op 187 kilometer.

Daarnaast is er tijdens het ultrarunfestival een 12-, 6- en 3 urenloop. Er zijn ook twee marathons voor de tragere lopers. Het vlakke parcours is 1.020 meter, wat voor de deelnemers gemakkelijk rekent. Naast Thierry de Block heeft onder andere met Bredenaar Kenneth Brouckmeersch zich nog een andere atleet van Olympic Brugge ingeschreven.

“Jammer genoeg ligt de interesse niet zo hoog, ook al omdat er in dezelfde periode twee dergelijke ultralopen zijn”, weet de Block. “Er is vrijdag in Beernem de Backyard en volgende zondag 28 mei is Ronse aan de beurt.”

Thuisstad

Thierry had tot voor kort het Belgisch record bij de masters 65+ op zijn naam staan. Vorig jaar in december heeft Luc De Jaeger, een osteopaat uit Watervliet, die besttijd in Barcelona verbeterd. Hij liep op de piste 24 uur aan een stuk rondjes, goed voor 187 kilometer. “Ik word volgende maand 70 en heb dus niet lang meer om dat opnieuw scherper te stellen”, weet de Block.

“In Brugge, mijn thuisstad, zou dit mooi zijn. Het wordt niet simpel. Ik heb de voorbije maanden goed getraind, met maanden tot 500 kilometer. Aan wedstrijden waren er de Great Breweries Marathon in 4u.45’ en de 6 uur in Hamme. Daar liep ik aan 8,5 kilometer per uur. Het gevoel zit alvast goed voor zaterdag.”

Thierry wordt in Brugge 24 uur lang bijgestaan door Jan Deschacht. Van OB zal er een delegatie aanwezig zijn om hem aan te moedigen. Op zijn 70ste zit hij in een andere categorie en wil hij op 2 juli in Veldegem meedoen aan het BK 100 km en op 8 oktober het BK marathon in Eindhoven om er de titel binnen te rijven.

(ACR)