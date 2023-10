Team Fischer loopt heel wat persoonlijke records in Keulen

Vorig weekend trok TeamFischer met de bus richting Keulen, waar een 50-tal enthousiaste sportievelingen deelnam aan de (halve) marathon en estafettemarathon. De atleten kunnen terugblikken op een meer dan geslaagd weekend met vele persoonlijke records tot gevolg op de verschillende afstanden en dit bij een onverwacht hoge temperatuur van 25 graden. Gilles Honoré liep een persoonlijk record van 2 u. 33’10” en werd derde in zijn categorie, enkele debutanten liepen de marathon in 3 u. 32’ en 4 u. 16’. Johan Olivier werd tweede op de halve marathon in de M 55 en vestigde een nieuw persoonlijk record van 1 u. 21’, Quinten Malisse werd vijfde in zijn categorie eveneens in 1 u. 21 (junioren). De estafetteploeg met enkele youngsters eindigden tevens op een mooie 15de plaats. (HH)

Meer informatie op www.teamfischer.be