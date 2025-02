Team Fischer lanceert eerste biatlontraining

Zaterdag werd door Team Fischer voor de eerste keer een biatlontraining georganiseerd. Met de combinatie van hardlopen en karabijnschieten wil de club deze unieke sport promoten en voor een breder publiek toegankelijk maken.

Onder leiding van ervaren coaches én atleten, waaronder Belgisch kampioen biatlon Nele Vermeulen, biedt Team Fischer vanaf nu maandelijkse trainingen aan. Die zijn toegankelijk voor zowel leden van Team Fischer als geïnteresseerden die de sport eens willen uitproberen.

Unieke sport

“Biatlon is een unieke sport waarin je uithoudingsvermogen en concentratie combineert. Of je nu een ervaren atleet bent of gewoon nieuwsgierig, iedereen kan eraan deelnemen. Onze trainingen zijn laagdrempelig en een leuke manier om eens iets nieuws te proberen”, vindt Patrick Legein als organisator/coach.

De trainingen vinden elke maand op zaterdag van 10 uur tot 11.30 uur plaats op het sportveld aan Fort Napoleon in Oostende. “Dit is de ideale locatie om zowel de looptechniek als de schietvaardigheid te oefenen. Deelnemers hoeven geen eigen materiaal mee te brengen. Alles wordt voorzien door de organisatie.”

De trainingen bieden bovendien een perfecte voorbereiding op de komende biatlonwedstrijd op zaterdag 29 maart in Bredene, nabij vakantiecomplex Horizon, in een organisatie van Team Fischer met Move-N van de ervaren Nele Vermeulen. In 2023 organiseerde zij voor het eerst haar eigen biatlon in Berg en na groot succes slaan ze nu in Bredene de handen in elkaar.

Vanaf 8 jaar

Er wordt die dag vanaf 12 uur om de tien minuten gestart in waves van 5, 6 personen. De wedstrijd staat open voor jongeren vanaf 8 jaar, alsook voor blinden en slechtzienden. Voor hen is er tevens voorzien in een unieke combinatie van hardlopen en schieten met een optisch karabijn. Men kan kiezen tussen afstanden van 5 km of 10 km, met een mooi en uitdagend parcours door de duinenpaden. Voor wie geen ervaring heeft, is er een gratis schietinitiatief voor de start. (ACR)

Info: www.teamfischer.be