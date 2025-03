De Belgische estafetteploeg Belgian Waffles, met Helena Ponette uit Oostende, heeft donderdagavond op het EK indooratletiek in Apeldoorn een eerste medaille veroverd. In de (rechtstreekse) finale van de 4×400 meter gemengde aflossing bleek alleen thuisland Nederland te sterk.

Het Belgische kwartet bestaande uit Julien Watrin, Imke Vervaet, Christian Iguacel en Helena Ponette uit Oostende finishte als tweede in 3:16.19. Het goud ging naar Nederland, dat het verschil maakte met slotloopster Femke Bol.

De Nederlandse vedette ging in de slotronde onhoudbaar voorbij Ponette naar de leiding en bezorgde haar land de Europese titel in 3:15.63. Het brons ging naar Groot-Brittannië in 3:16.49. Bol vormde een team met Nick Smidt, Eveline Saalberg en Tony van Diepen. Spanje werd vierde in 3:17.12, Ierland vijfde in 3:17.63 en Tsjechië sloot de rij in 3:19.17.

De 4×400 meter mixed relay stond voor het eerst op het programma van het EK indoor. Vanaf 2026 wordt de discipline ook op het WK afgewerkt.