Takeo reist 22 uren met het vliegtuig om 10 km te lopen in Meulebeke

De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Neem nu Takeo Yamada, deze Japanse onderwijzer-directeur kwam voor de 17de keer naar Meulebeke om er zijn collega Lieven Van Parys te ontmoeten en om ‘s avonds samen met de Croky-Boys de 10km Croky-Boysrun te lopen.

Dit was meteen zijn zesde deelname. Takeo woont in Kashima City en is directeur aan de Nakano Higashi Elementary School, 10 km van zijn woonplaats. Takeo leerde Lieven kennen op het moment dat deze heel wat inspanningen deed om het gebruik van de computer te introduceren in het lager onderwijs. Lieven, onderwijzer en ICT-verantwoordelijke, maakte honderden pedagogische taken die hij gratis op het internet plaatste.

Takeo was er als de kippen bij om hiervan gebruik te maken. Zo groeide een vriendschap die tot op de dag van vandaag standhoudt. Takeo landde vandaag na een moeilijke vlucht van 22 uur in Zaventem. Hij bezocht de zesde klas van de Paandersschool, deed vervolgens zijn chocolade-inkopen en liep ‘s avonds de 10 km. De Croky-Boys brachten hulde aan hem in hun lokaal Het Kapelhuis. Vrijdag gaat Takeo voor een blitzbezoek naar Gent en daarna vertrekt hij opnieuw naar het Land van de rijzende zon.