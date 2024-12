Succesvolle tweede Houtlandse eindejaarscross

Voor het tweede opeenvolgende jaar organiseerde de Torhoutse atletiekclub Houtland AC in samenwerking met de Molenlopers uit Bekegem een eindejaarsveldloop op het sportcomplex De Klokkenput in Eernegem. Ook dit jaar kon de organisatie rekenen op een breed deelnemersveld, met in totaal zo’n 500 lopers over alle categorieën heen. Er was voor iedere sportieveling wel een gepaste afstand met 24 verschillende wedstrijden, waaronder ook een 700m-loop voor G-sporters en een volksloop. Het organiserende HAC kaapte meer dan tien medailles weg. Voor de volledige uitslag kan je terecht op https://www.atletiek.nu/wedstrijd/41742 (ED/foto Coghe)