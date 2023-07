Strandloop Zeebrugge opent het Loopcriterium van de Kust

Tijdens de vakantiemaanden kan er in het Loopcriterium van de Kust in tien verschillende badsteden gelopen worden. Zeebrugge bijt op vrijdag 7 juli de spits af met de traditionele Strandloop.

Twee Brugse atletiekverengingen, Olympic Brugge en AC Sodibrug, slaan opnieuw de handen in elkaar om de organisatie tot een goed einde te brengen. “De Strandloop Zeebrugge is een loopwedstrijd voor iedereen”, klinkt het bij OB. “Het gevarieerd parcours voert je langs de zeedijk, het brede Zeebrugse strand en over de Saint-Georges Day-wandeling. De promenade die uitstrekt tot in zee.”

De start en aankomst is gelegen op de Zeedijk. Er zijn verscheidene loopafstanden. De strandloop start met de Kidsrun, een parcours van 800 meter om 19.30 uur. Om 20 uur starten dan de volwassenen die kunnen kiezen tussen een afstand van 5 of van 10 kilometer. Langs het parcours is er bevoorrading en ook aan de aankomst wordt voor verfrissing gezorgd. Kinderen tot 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan de Kidsrun. Volwassenen betalen 8 euro indien ze zich vooraf inschrijven.

Kalender

Na Zeebrugge trekt het Criterium van de Kust een week later, op vrijdag 14 juli, naar Oostende. Daarna volgen nog loopwedstrijden in Nieuwpoort (maandag 17 juli), Koksijde (woensdag 19 juli), Wenduine (vrijdag 28 juli), De Panne (woensdag 2 augustus), Knokke-Heist (vrijdag 4 augustus), Blankenberge (zaterdag 12 augustus), Bredene (maandag 14 augustus) en Middelkerke (vrijdag 18 augustus).

Prestatielopers

Voor de deelnemende prestatielopers die aan minimum vier van de tien wedstrijden meedoen, worden categorie overschrijdende punten toegekend volgens de ranking in de wedstrijduitslag. Dit zowel bij de mannen als de vrouwen. De prijsuitreiking dit jaar vindt plaats in Bredene op 28 september.

Het criterium werd in 2022 voor het tweede opeenvolgende jaar bij de mannen gewonnen door Jasper Vitse uit Bredene die in de vorige voetbalcompetitie een promotie maakte als scheidsrechter. “Deze zomer zal ik mij niet meer toespitsen op het Loopcriterium van de Kust”, laat hij weten. “Ik geef nu de prioriteit aan de arbitrage en wil geen risico’s nemen voor de fysieke testen deze maand.”

Bij de vrouwen ging de eindzege vorig jaar naar Cindy Vanlerberghe uit Blankenberge. “Ik verwacht niet dat ik het volledige criterium op mijn naam kan zetten. Ondanks blessures heb ik het voorbije jaar de marathons in Valencia en die in Rotterdam kunnen uitlopen. Ik focus mij nu op de marathon in Keulen op 1 oktober. Misschien zal ik hier en daar een wedstrijd van het criterium meepikken. In Zeebrugge heb ik mij reeds ingeschreven.” (ACR)