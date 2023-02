Stijn Fincioen nieuwe wedstrijddirecteur Nacht van Vlaanderen in Torhout

In opvolging van André Mingneau wordt Stijn Fincioen de nieuwe wedstrijddirecteur hardlopen van de Torhoutse wandel- en loophappening Nacht van Vlaanderen. De 42ste editie heeft op vrijdag 16 en zaterdag 17 juni plaats. Er zijn voor de lopers een 10 km, een halve marathon en een marathon voorzien.

Stijn Fincioen, die in Aartrijke woont, heeft nauwe banden met de Nacht van Vlaanderen. Hij nam liefst tien keer deel aan de marathon of de halve marathon en deed dat met groot succes. In totaal won hij vijfmaal de marathon en tweemaal de halve marathon.

In de voetsporen van André Mingneau

Stijn is afkomstig uit Varsenare, maar is naar Aartrijke verhuisd, waar hij met zijn vriendin Charlotte Tahon en hun twee kinderen, dochter Cilou (3) en zoon Otice (1), zijn vaste stek gevonden heeft. Stijn werkt in de dienst facilitair beheer (gebouwen) van de gemeente Zedelgem. Hij is zelf nog altijd atleet, geeft trainingen en organiseert de loopwedstrijd Dwars door Aartrijke. Hij treedt bij de Nacht in de voetsporen van André Mingneau, die jarenlang met gedrevenheid de loopwedstrijden geleid heeft.

Tom Compernolle 15 jaar overleden

Stijn: “Als atleet duidde ik de Nacht altijd met stip in mijn agenda aan. Ik wist dat het om uitstekend georganiseerde wedstrijden ging en de Nacht geniet een grote uitstraling. Dat wil ik als nieuwe wedstrijddirecteur uiteraard zo houden. In eerste instantie ben ik van plan om een cel Lopen uit te bouwen, zodat we de 10 km, de halve marathon en marathon verder in goede banen kunnen leiden en hopelijk nog versterken. Het is precies 15 jaar geleden dat de bekende atleet Tom Compernolle overleed, destijds een goede vriend, en dus maken we van de 10 km, die naar hem genoemd is, iets heel speciaals.”

“Ik heb jarenlang als atleet van de ambiance van de Nacht genoten en vind het nu heel bijzonder om aan de andere kant van de barrière te mogen staan.”