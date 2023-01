Steven Casteele start zondag op PK veldlopen in Roeselare: “Mijn conditie is echt niet goed”

Steven Casteele (28) houdt gemengde gevoelens over aan 2022. Met een zilveren medaille en een persoonlijk record (1 u. 04’) op het BK halve marathon kende hij een mooi begin van het jaar, maar vanaf mei was het vooral kommer en kwel. Dit weekend start Casteele in het PK veldlopen in eigen Roeselare. “Zonder al te veel verwachtingen.”

Steven Casteele verhuisde vorig jaar van Gullegem naar Roeselare. “Mijn vriendin (Kyra Sarrasin, red.) is van Brugge, ik van Gullegem, dus hebben we iets in het midden gezocht. Intussen ben ik ook als opvoeder aan het werk op een internaat in Kortrijk.”

Koninklijke Atletiek Vrienden Roeselare

Casteele ruilde daarnaast Kortrijk Sport in voor de Koninklijke Atletiek Vrienden Roeselare. “Aangezien ik nu in Roeselare woon, is dat een stuk makkelijker. Enkele atleten kende ik bovendien al. AVR is een toffe club met toffe mensen. Er heerst een aangename sfeer.”

Zondag mag Casteele in zijn kersverse thuisstad meteen het PK veldlopen betwisten. “Het is en blijft een PK en dan loop je om te winnen. Vorig jaar in Eernegem kwam ik uit een rustperiode en stond ik zonder al te veel training aan de start. Met mijn zilveren medaille na Jonathan Goudeseune was ik dan ook tevreden.”

“Nu is mijn conditie nog slechter dan twaalf maanden geleden. Op 6 december onderging ik een operatie aan de neus en heb ik twee weken niet mogen lopen. Vervolgens liep ik een verkoudheid op en lag ik zelfs enkele dagen met koorts in bed. Daardoor heb ik nog meer trainingsdagen verloren. Ik start, maar we zullen zien hoe het verloopt. Ik weet niet of Jonathan start, maar als hij erbij is, zal hij opnieuw topfavoriet zijn. Ook Lukas Outtier zal er dicht bij zijn.”

BK halve marathon

2022 was geen topjaar voor Casteele. In maart liep hij een uitstekend BK halve marathon in Gent, waar hij zijn persoonlijk record scherper stelde naar 1 u. 04’00”. Eind mei zette hij op de IFAM-meeting in Oordegem 13’58” op de 5.000 meter op de piste neer.

“Mijn eerste deel van het jaar was nog goed, maar na april ben ik met ademhalingsproblemen beginnen te sukkelen. Op training liep het voor geen meter meer. Ik had veel slijmproductie, ook in de keel. Daarom was die operatie noodzakelijk. Hopelijk brengt het beterschap. Neen, over 2022 kan ik niet tevreden zijn.”

“Door een operatie aan de neus heb ik in december amper kunnen trainen”

Het plan was om dit voorjaar een snelle marathon te betwisten, maar dat plan moet een jaar de koelkast in. “Mijn eerste opzet is om weer van de trainingen te kunnen genieten.”

“Op het BK veldlopen van eind februari wil ik goed zijn en twee weken later zou ik met mijn Franse club ook graag aan de nationale kampioenschappen bij onze zuiderburen deelnemen. Daarna plan ik een halve marathon, maar waar dat zal zijn, ligt nog niet vast.”

Beste wedstrijd ooit

Op zijn 28ste heeft Casteele al een mooi palmares uitgebouwd. Bij de senioren behaalde hij twee Belgische titels: op de 3.000 meter steeple in 2015 en de 10.000 meter in 2017. Op de 5.000 en 10.000 meter veroverde hij ook meerdere zilveren en bronzen medailles.

Als junior (U20) en belofte (U23) nam hij deel aan verschillende Europese kampioenschappen op de piste en in het veldlopen. Zo was Casteele aan het werk in Rieti (Italië), Tallinn (Estland), Boedapest (Hongarije), Belgrado (Servië), Samokov (Bulgarije), Hyères (Frankrijk) en Chia (Sardinië).

Maar zijn strafste prestaties ooit vindt Casteele een 10.000 meter op de piste in het Nederlandse Leiden (juni 2018) en een 5.000 meter op de piste in Oordegem (mei 2015). “Ik twijfel tussen die twee. In Leiden haalde ik de limiettijd voor het EK bij de senioren, maar omdat er vier Belgen een snellere tijd hadden en alleen de vier beste tijden naar het Europees kampioenschap mochten, ben ik moeten thuisblijven. En die wedstrijd in Oordegem is ook wel een toffe herinnering.”