De Belgische aflossingsploeg bij de vrouwen heeft zich zaterdag op het WK atletiek in de Hongaarse hoofdstad Boedapest geplaatst voor de finale op de 4×400 meter. Naomi Van Den Broeck, Imke Vervaet, Hanne Claes en Helena Ponette klokten in de tweede van twee reeksen 3:23.63 en bezorgden de Belgian Cheetahs zo hun ticket voor de medaillestrijd.

De top drie van elk van beide reeksen plaatste zich voor de finale, samen met de twee beste verliezende tijden over de reeksen heen. Met 3:23.63 eindigden de Cheetahs – na een ijzersterke ronde van slotloopster Ponette – in hun reeks op de derde plaats, na Groot-Brittannië (3:23.33) en de Verenigde Staten (3:23.63). De VS werd nog gediskwalificeerd waardoor de Belgische vrouwen een plek opschoven. De finale staat zondagavond (om 21u50) op het programma.

De Cheetahs moesten vrijdagavond nog een tegenslag verwerken, toen coach Carole Bam bekendmaakte dat Cynthia Bolingo uit voorzorg verstek liet gaan voor de reeksen van de 4×400 meter. Daags voordien had Bam al verstaan dat Bolingo, die in de individuele baanronde op een bijzonder knappe vijfde plaats eindigde, sinds de reeksen van dat nummer last ondervindt van de rechterkuit. Het betreft een blessure waar ze al vanaf de start van het seizoen mee kampt en die bij momenten opspeelt.

De finalisten verzekerden zich van een ticket voor de World Relays in Nassau op 4 en 5 mei 2024. Veertien teams verdienen daar hun ticket voor de Olympische Spelen in Parijs.

Het Belgische record van de Cheetahs staat op 3:22.12. Cynthia Bolingo, Hanne Claes, Helena Ponette en Camille Laus klokten die toptijd op het EK van 2022 in München. De Cheetahs eindigden in het verleden al op de vijfde plaats op het WK in 2019. Vorig jaar werden ze in Eugene zesde, telkens zonder Bolingo.