Stasegem loopt tegen kansarmoede en eert Geert Vroman

Op 25 augustus gaat de 13de Stasegem LOOPT! door in en rond de Zuiderkouter in Stasegem. De loopwedstrijd staat in het teken van het goede doel en de Memorial Geert Vroman.

Stasegem Loopt! is een organisatie van De Stasegemse Vrienden. De 6 jeugdlopen starten om 17.45 uur met 500m voor de 4 jongste en 1000m voor de 2 oudste categorieën. Inschrijven kan enkel ter plaatse in de zaal en kost 3 euro.

Erelijst

Om 18.45 uur start de 5 km. Het parcours loopt via de Brouwerijstraat door het Kanaalbos en zo opnieuw het centrum in via Stasegemdorp. Via de Groendreef en Klein Katrol wordt de Vissersstraat bereikt om terug te keren via het jaagpad en de Brouwerijstraat naar de aankomst aan de Zuid. Om 19.30 uur start de 10 km met tweemaal hetzelfde parcours van de 5 km. Inschrijven kan enkel online en kost 8 euro.

“Het wordt meer dan ooit een strijd voor het podium zowel bij de dames als bij de heren. Nu al zijn er inschrijvingen van topatleten die niet enkel komen om ons en het goede doel te steunen, maar ook om hun naam proberen op de erelijsten te plaatsen.”

Iedere deelnemer krijgt een goed gevulde goodiebag. Naar goede gewoonte gaat de integrale opbrengst naar een goed doel uit de regio. Van 2010 tot nu schonken zij al 89.800 euro. Dit jaar steunen ze De Oever Harelbeke. “Wij gaan mee in de strijd tegen kansarmoede”, zegt het bestuur.

Memorial Geert Vroman

Stasegem LOOPT! staat ook in het teken van de Memorial Geert Vroman. De Stasegemnaar was sportman en leraar aan het VTI. Hij fietste en liep vele wedstrijden. Op 20 augustus 2001 overleed hij totaal onverwacht tijdens zijn geliefkoosde bezigheid.

Om hem te herinneren, eren zijn nabestaanden hem met een Memorialprijs tijdens Stasegem Loopt! Eén van alle deelnemers aan de korte en lange loop kan via loting een luchtballonvaart winnen van 165 euro. “We hopen dat de aanwezigen ook nog eventjes blijven haperen in onze bar. Want ook deze opbrengst gaat naar het goede doel”, aldus de organisatie.

Inschrijven en info: www.stasegemloopt.be