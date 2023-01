Sprinter Iben Degryse past voor Vlaams kampioenschap: “Jammer, maar mijn studies krijgen voorrang”

Een jaar geleden veroverde Iben Degryse (21) op het Vlaams kampioenschap brons op de 60 meter horden, maar door een examen op maandag kijkt de universiteitsstudent fysica vooral uit naar het BK op 19 februari. “Jammer, maar mijn studies gaan voor.”

Degryse, die op 1 januari zijn 21ste verjaardag vierde, behaalde een jaar geleden brons op de Vlaamse indoorkampioenschappen in Gent, zijn eerste bij de senioren. Op de 60 meter horden moest hij enkel Senne Segers en Sander Maes voor zich dulden. In de reeksen verbeterde hij zijn persoonlijk record bovendien tot 8”31. Dit jaar moet de Roeselarenaar van AVR het VK echter aan zich laten voorbijgaan. “Aan de KU Leuven afdeling Kortrijk volg ik een master in de fysica. Ik zit in volle examenperiode. Vorig jaar was dat ook het geval, maar toen vielen de examens beter en kon ik wel deelnemen aan het Vlaams kampioenschap. Nu heb ik komende dinsdag het examen statistische mechanica. Een pittig vak waarvoor ik maar twee dagen kan studeren, aangezien ik vrijdag (vandaag, red.) ook al een examen heb. Nog een dag laten vallen, is onmogelijk. Jammer, want vorig jaar presteerde ik heel goed op het VK. Die bronzen medaille was een aangename verrassing.”

Op de 60 meter horden kan er veel in de BK-finale

Op zondag 19 februari volgt echter al een nieuwe topafspraak: het BK indoor. Begin deze maand kroonde Degryse zich al tot West-Vlaams kampioen in 8”40. “Vorig jaar werd ik zesde op het BK, maar mijn wedstrijd verliep wat ongelukkig. Ik behoor tot de acht beste atleten in België op de 60 meter horden, want ik stond al altijd in de finale. En daarin kan er veel gebeuren. Het podium is niet haalbaar, want het niveau van Michael Obasuyi haal ik niet. Ik doe in de eerste plaats aan atletiek, omdat ik het graag doe. Als ik op Belgisch niveau kan presteren, is dat mooi meegenomen, zolang het combineerbaar blijft met mijn studies. In Kortrijk heb ik niet altijd een piste ter beschikking. Als mijn lessenrooster het toelaat, trek ik wel één keer per week naar Gent, waar Alexander Doom training geeft aan de meerkampgroep. Alexander is mijn trainer. Hij maakt mijn loop- en krachtschema’s. Hij is een toptrainer en staat altijd voor me klaar. We komen heel goed overeen.”

Leuven in september

In september trekt Degryse naar Leuven. “Daar zal ik normaal meer kunnen trainen. Eventueel kunnen we dan kijken op welke vlakken ik nog progressie op de horden kan boeken. Het is geen gemakkelijke discipline. (grijnst) Bij de senioren staan de horden intussen heel hoog. Maar ik vind het geweldig om van dat wereldje deel uit te maken. Waar ik op werkvlak later naartoe wil, weet ik nog niet. Fysica is een studie zoals burgerlijk ingenieur dat is. Je kan heel veel richtingen uit. We zullen wel zien wat de toekomst brengt.”