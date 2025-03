Sportschool organiseert survivalrun

Op woensdag 7 mei vindt de vierde editie van de survivalrun van sportschool Meulebeke plaats op het recreatiedomein Ter Borcht.

“Onze survivalrun is een wedstrijd waarbij de deelnemers een parcours met obstakels zo snel en goed mogelijk moeten afleggen”, klinkt het. “Net zoals de voorbije edities voorzien we opnieuw een uitdagend parcours maar hebben we er ook aandacht voor dat het voor iedereen te doen is.” De organisatie heeft met alles rekening gehouden. “Om geen lange wachttijden aan de obstakels te hebben, kiezen we er weer voor om te starten in kleinere groepjes. Zo worden de gedreven sportievelingen zo weinig mogelijk gehinderd om een zo snel mogelijke tijd neer te zetten. Andere deelnemers zien onze run dan weer als een teambuildingsactiviteit en proberen in groep alle hindernissen te overwinnen. Tijdens die namiddag moet het plezier voor iedereen centraal staan.”

De eerste lopers wagen zich aan het obstakelparcours vanaf 13.30 uur. “Van start gaan we met de deelnemers van het vijfde leerjaar tot en met het zesde jaar. Hen wordt een uitdagend parcours van vier kilometer voorgeschoteld. Een uur later zijn het eerste tot en met het tweede middelbaar aan de beurt om zich op hetzelfde parcours uit te leven.”

Vooraf inschrijven

Vanaf 15.30 uur wordt het parcours naar zeven kilometer gebracht. “Voor de oudere deelnemers voorzien we inderdaad wat extra kilometers. Concreet starten de deelnemers van het derde tot en met zesde middelbaar om 15.30 aan hun parcours. Om 17 uur mogen de volwassenen het beste van zichzelf geven.”

“We vragen aan de deelnemers om zich in te schrijven voor maandag 7 april. Dat kan gebeuren door te mailen naar stijn_dermul@hotmail.com of de QR-code te scannen die je op onze affiche terug kan vinden. De deelnameprijs voor jongeren tot en met het zesde middelbaar bedraagt 5 euro. De volwassenen betalen 10 euro. Meer info kan je vinden op de Facebookpagina Survivalrun Sportschool Meulebeke”, besluiten de organisatoren. (KeMa)