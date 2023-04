Sofie Musschoot loopt zondag Marathon van Rotterdam: “Ik heb nooit eerder zo van mijn sport genoten”

Ze geeft les LO in het lager onderwijs en is daarnaast personal coach van onder meer zwangere of net bevallen dames. En zondag loopt Sofie Musschoot (29) de marathon in Rotterdam. “Lopen is voor mij een uitlaatklep.”

Sofie Musschoot is altijd een bezige bij geweest. Haar ouders fietsen en lopen veel. “Ik ben met sport opgegroeid”, glimlacht ze. “Fietsen, lopen, zwemmen, turnen… ik heb van alles gedaan. Met lopen kwam ik voor het eerst in aanraking tijdens de SVS-loopcrossen in het lager. Tijdens mijn hogere jaren in het middelbaar ben ik met mijn vader in Ryckeveldebos beginnen te lopen.”

De liefde voor marathons ontdekte Sofie als Erasmusstudente in Denemarken. “Ik was 21 en studeerde lichamelijke opvoeding en bewegingsrecreatie. In Arhus volgde en gaf ik lessen in het Engels. In die periode vond de marathon van Kopenhagen plaats. Bovendien liep ik daar zelfs soms 20 tot 25 km per dag, omdat de natuur er zo prachtig was. Het ging zo vlot dat ik dacht: waarom loop ik niet zelf eens een marathon? Uiteindelijk is dat er pas twee jaar later van gekomen, maar mijn liefde voor de lange afstand ontstond in Denemarken.”

In oktober 2016 stond Sofie in Amsterdam aan de start van haar eerste marathon. “Het werd een heel toffe ervaring in prachtige weersomstandigheden. Ik finishte in 3 u. 37’. Heel moe, maar voldaan. Nooit kwam ik de man met de hamer tegen. Specifiek trainen deed ik toen echter nog niet. Ik had drie weken lang iets meer trainingskilometers afgehaspeld, maar daar bleef het bij. Ook op voedingsvlak dacht ik over niets na. Mijn marathon liep ik op druivensuiker en winegums. En het was zo tof dat ik meteen in mezelf dacht: ik wil dit nog een keer.”

PR van 3 u. 06’50”

Blessures loerden echter voortdurend om de hoek. “Door een lopersknie moest ik in 2018 verstek geven voor Eindhoven. Ik had waarschijnlijk te snel opgebouwd. Rotterdam 2019 werd mijn tweede marathon. Opnieuw zonder specifieke voorbereiding liep ik tien minuten sneller: 3 u. 27’. Dat was het moment waarop mijn toenmalige Decathlon-collega Pieter Inghelbrecht me voorstelde om met een trainer samen te werken. Hij voelde ook dat er meer inzat. Dat heb ik dan ook gedaan. Het plan was om in 2020 naar San Sebastian te gaan, maar corona stak stokken in de wielen. Met de trainingsgroep van mijn coach hebben we daarom beslist om een eigen marathon in Beernem te lopen. Op een parcours van zes kilometer liep ik er naar een nieuw persoonlijk record”, vertelt Sofie.

Sofie in haar praktijk Must in Oostende, waar ze als personal coach aan de slag is. © TOM VANDENBUSSCHE

Ook de voorbije twee en een half jaar verliep voor Sofie op sportief vlak met hoogtes en laagtes. “Aan de ene kant leerde ik al heel veel bij over mijn eigen lichaam. Ik kan moeilijk stilzitten, maar te veel is nooit goed. Aan de andere kant is het in een sport als lopen onvermijdelijk om nooit een blessure op te lopen. Dat is het jammere aan deze prachtige sport, maar intussen denk ik een goed evenwicht te hebben gevonden. De juiste opwarming, de juiste drank en voeding… Kortom, een goede balans. Nu herken ik sneller signalen van vermoeidheid. Als vrouw zijn de maandstonden bijvoorbeeld niet de makkelijkste periode, maar zelfs dat verschilt van persoon tot persoon.”

In maart liep Sofie opnieuw een persoonlijk record op de halve marathon van Gent. Zondag staat ze opnieuw aan de start in Rotterdam. Op het menu: 42,195 km. “Een maand geleden zou ik gezegd hebben dat een tijd van 3 u. 15’ goed zou zijn. Nu denk ik aan een verbetering van mijn pr maar ik vind het moeilijk om mezelf die druk op te leggen. Het moet vooral leuk blijven. Ik durf nu te zeggen dat ik nooit eerder zoveel van mijn hobby genoten heb en dat maakt me heel blij. Ik ben dus erg benieuwd naar zondag. De weersvoorspellingen zien er alvast goed uit”, glimlacht ze.

Coach zwangere dames

Sport is de rode draad door het leven van Sofie. Beroepsmatig is ze deeltijds aan de slag als sportlerares en werkt ze als personal coach in bijberoep. “Ik geef groepslessen (bootcamps) en personal training. Daarnaast verdiepte ik me de voorbije jaren in pre- en postnatale training. Zwangere dames of vrouwen die net bevallen zijn, kunnen in kleinere groepjes bij mij terecht. Er wordt veel gesport en gebabbeld. Er is het fysieke, maar ook het mentale aspect. Dat laatste vind ik enorm belangrijk. Ik ben er in 2015 als student mee begonnen en maakte er mijn job van. Op maandag zijn er groepslessen in Oostende, op woensdag in Sint-Kruis. De persoonlijke lessen, ook de pre- en postnatale, gebeuren op afspraak.” Sofie wil zich in de toekomst verder specialiseren in sportbegeleiding tijdens en na zwangerschappen. “Daar zijn veel misvattingen over. Sommigen zeggen dat je beter niet beweegt, anderen zeggen dan weer dat je voluit mag sporten. Het meest ideale scenario is echter de gulden middenweg. Vooral na de zwangerschap ervaren vrouwen de voordelen ervan, want je herstelt sneller. Ik ben een soort van tussenschakel, en voorzie specifieke oefeningen om de overstap van bevalling naar opnieuw sporten kleiner te maken. Onder meer de bekkenbodem krijgt het tijdens de zwangerschap zwaar te verduren. De opbouw van spiermassa gebeurt gestaag, stap per stap. En vooral: vrouwen mogen niet onzeker zijn over hun lichaam. Zelfvertrouwen is een heel belangrijk aspect.”

Lerares L.O. en personal coach Sofie Musschoot werd geboren op 6 augustus 1993 in Assebroek en groeide op in Sint-Kruis. Sinds 2020 woont ze met haar vriend Martijn Storme in Oostende. Sofie werkt deeltijds als lerares LO in de scholengemeenschap Bewonderwijs in Oostende. Daarnaast is ze personal coach in bijberoep. Haar hobby’s zijn lopen, mountainbiken en fietsen in de bergen. Haar favoriete loopparcours in Oostende bevindt zich in de Schorre. “Mijn achtertuin.” Haar favoriete marathon is die van Rotterdam. “Qua sfeer vinkt die alles af, als deelnemer én supporter. Zondag zal ik deelneemster zijn. Martijn fietst mee en bevoorraadt mij. Ook mijn ouders en ene zus zullen van de partij zijn. Het wordt een plezante dag.”

