Simon Versavel over Spring Time Meeting: “Weer meer inpikken op de kampnummers dit jaar”

Zondag organiseert Flac Ieper opnieuw een Spring Time Meeting. Een van de vele atleten uit de eigen club die zal deelnemen is Zonnebekenaar Simon Versavel (21). Hij schreef zich in voor de 100 meter en het hoogspringen.

Op zondag 16 april starten om 10 uur de eerste nummers. Simon Versavel komt om 14.30 uur voor het eerst in actie voor de 100 meter. Zijn persoonlijke besttijd staat momenteel op 11”01. “Dat liep ik twee jaar geleden in Ieper. Deze tijd verbreken zal moeilijk zijn, maar ik hoop op een goeie richttijd. Hopelijk is er goed weer en een beetje meewind”, zegt de student bouw die zijn opleiding in Oostende volgt en momenteel stage loopt. Om 15 uur neemt hij deel aan het hoogspringen, waar zijn PR op 1,87 meter staat. “Deze hoogte wil ik zondag graag evenaren. Een meeting van de eigen club is wel tof. Het is een vertrouwde omgeving, al zal er ook wat spanning zijn om voor het thuispubliek te presteren.”

Simon begon in het derde leerjaar met atletiek en is van nature een meerkamper. “De voorbije jaren specialiseerde ik me meer in de 400 meter, maar nu pik ik weer in op de kampnummers. Die afwisseling is fijn en zorgt voor extra motivatie op training. Ik probeer elke week een gevarieerd aanbod van vier trainingen af te werken: lopen, werpen, springen en polsstokspringen. Voor elke discipline heb ik een aparte trainer. Verder doe ik nog duurloopjes bij mij in de buurt, onder meer in en rond het Zonnebeekse Kasteelpark.”

De Spring Time Meeting is voor Simon een vervolg op zijn indoorseizoen. “Normaal zou ik geen indoorseizoen doen, maar ik vond het nodig in de opbouw na een blessure. Ik stond enkele weken aan de kant met een hamstringblessure. Intussen ben ik heel tevreden over mijn huidige conditie.”

BK tienkamp

Na zondag volgen er nog enkele belangrijke afspraken. “Ik denk aan het PK in Tielt de week erop. Welke discipline ik zal meedoen, moet nog bepaald worden. Het lijkt me goed om de verschillende kampnummers te doen tijdens de wedstrijden om zo klaar te zijn voor het BK tienkamp van half augustus in Herve.” (API)

Inschrijven kan tot 15 april 23.59 uur. Meer info op de Facebook-pagina ‘Spring Time Meeting’.