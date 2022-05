Simon Mestdagh en Gwendolyn de Deyne winnen Dwars door Brugge

Na de afgelasting in 2020 en vorig jaar een bijzonder editie waarbij de organisatie omwille van de heersende coronapandemie de lopers maximaal in tijd en ruimte over het parcours spreidde, knoopte de Engie Dwars door Brugge dit jaar opnieuw met de traditie aan en kon de 41ste editie als vanouds plaatsvinden. Zij het met enkele nieuwigheden zoals een duo-run en het parcours van de lange afstand deed ook het Minnewaterpark in Brugge aan.

Ruim vierduizend lopers hadden zich ingeschreven voor de Kidsrun, de duo-run, de 5 km of de 15 km. Daar kwamen zondagmorgen nog een pak dag inschrijvingen bij. Om iedereen voldoende tijd te geven om zich naar de zone van de start te begeven, onder de balkonrotonde nabij het station, kwam de start voor de lange afstand vijftien minuten later. Het startschot werd overigens gegeven door de echtgenote van wijlen organisator Rudy Vannieuwenhuyse, samen met burgemeerster Dirk De fauw die meteen daarna voor het eerst aan de 15 kilometer in zijn stad deelnam.

Op die afstand was het vooral uitkijken naar Alexander Diaz Rodriguez, winnaar in zijn stad in 2012, 2013 en 2015. De voorbije twee edities moest hij enkel Koen Naert laten voorgaan. Hij nam van bij het begin het initiatief, met aan zijn zij Simon Mestdagh en de Oost-Vlaming Ward Van der Kelen. Even voorbij halfweg zette Mestdagh echter een tandje bij en bouwde hij zijn voorsprong uit tot tweehonderd meter. Hij finishte knap als eerste in 46’12”. De atleet uit Oostkamp was bijzonder tevreden met zijn winst, nadat hij de vorige jaren telkens Alexander moest laten voorgaan. “Dit is na mijn diverse podiumplaatsen of er net naast mijn eerste winst in Dwars door Brugge, een jongensdroom die uitkomt”, glundert de winnaar die het parcours ondertussen kent als zijn duim. Mestdagh had twee buitenlandse stages achter de rug en als voorbereiding op Dwars door Brugge nam hij deel aan het BK 10 km in Malmedy waar hij vierde werd. “Ik zie wel wat er komt qua wedstrijden. Nu ga ik wat vieren, met de familie. Langs deze weg wil ook mijn vriendin Joyce De Vlieghere bedanken, voor de vele steun die zij mij biedt.”

Alexander Diaz Rodriguez finishte als tweede in 46’40” en had zes seconden voorsprong op Van der Kelen uit Geraardsbergen als derde. Tim Calliauw uit Sint-Kruis en winnaar van de voorbije marathon in Brugge, kwam als vierde over de streep. Thibaut De Smet uit Waregem, vooral bekend in het duatlon, eindigde verrassend vijfde.

Gwendolyn de Deyne was de snelste vrouw voor Sylvie Fermaut en Bo Dubin. © (Foto ACR)

Op plaats 63 kwam Gwendolyn de Deyne uit Maria-Aalter in Ter Groene Poorte over de eindmeet in 58’21” en werd hiermee eerste vrouw. “Ik draag mijn overwinning op aan Rudy Vannieuwenhuyse. Als organisator van dit gebeuren was hij een fantastisch mens”, klinkt Gwendolyn van AC Beernem en getraind door Johan Heytens. Ze liep zo goed als het ganse parcours op kop. “Mijn allereerste stratenwedstrijd was eigenlijk deze Dwars door Brugge, in 2005. Mijn leerkrachten LO in het zesde middelbaar van Hemeldsaele hadden mij dit toen aanbevolen. Vanaf dan tekende ik praktisch ieder jaar present. Vooraf had ik niet durven tekenen voor deze winst. Drie weken voor Damme-Brugge-Damme kreeg ik corona. Mijn benen waren toen niet zo fris en was het dus afwachten wat dit nu zou geven. Ik startte zonder verwachtingen, zonder stress.”

Burgemeester Dirk De fauw had zich goed op deze wedstrijd voorbereid. Hij haalde de finish in 1u38’25”. Ondertussen werd eerder Sylvie Fermaut uit Brugge tweede vrouw in 59’29”, Bo Dubin van Triatlon Brugge Team in 1:01’40” als derde.

Dwars door Brugge koos er dit jaar voor om de wedstrijd, traditioneel op Moederdag, in de voormiddag te laten plaatsvinden. Het zonnige weer zette de lopers ertoe aan hun schoenen aan te trekken, ook voor de afstand van 5 kilometer. Hier won bij de mannen Nicolas De Smet uit Waregem in 14’54” voor Galliano Schoonbaert, ook van Triatlon Brugge Team in 15’01”. Koen Vanhecke uit Kortrijk werd derde in 15’06”. Bij de dames ging de winst naar de Brugse Stien Van Tieghem (18’05”) voor Sequaia Vanfrachem uit Middelkerke (18’39”) en Nienke Dewitte uit Zerkegem (19’18”). (ACR)