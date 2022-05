Senne Vannobel (MACW) is uitstekend aan zomerseizoen begonnen: “Clubrecord dit seizoen nog wat scherper stellen”

Met een clubrecord provinciaal kampioen worden op de 400 meter en afgelopen weekend met de MACW heren een historische intercluboverwinning boeken in tweede landelijke: het zomerseizoen van Senne Vannobel kon niet beter beginnen. Hij blikt vooruit op wat nog komen zal.

“Ik ben inderdaad enorm tevreden over de start van mijn zomerseizoen. Provinciaal juniorenkampioen worden en meteen voor het eerst onder die magische grens van 50 seconden duiken, voelt geweldig”, glimlacht Senne, die afgelopen weekend ook een aandeel had in de historische zege van de MACW heren in de interclub tweede landelijke. “Op het PK wist ik dat ik de vorm te pakken had. Ik merkte dat ook op training. Nog nooit had ik zo hard en zo veel getraind, waardoor de verwachtingen hoog lagen en ik stiekem had gehoopt op een tijd onder de 50 seconden.”

25 jaar oud record

En de 17-jarige Diksmuideling slaagde daar ook in. De chrono strandde op 49”80, waarmee hij met twee honderdsten het 25 jaar oude clubrecord van Frank Dawyndt scherper stelde. “Toen ik finishte, was de chrono vanwege een technisch probleem al gestopt. Niet veel later kreeg ik echter te horen dat ik onder de 50 seconden had gedoken en het oude clubrecord had verbroken. Ik kreeg dan ook onmiddellijke felicitaties van de ex-clubrecordhouder, Frank Dawyndt, die dus zelf aanwezig was op de wedstrijd. Hopelijk lukt het me om dit record in de loop van het seizoen nog wat scherper te stellen.”

800 meter

Maar Senne heeft ook ambities op de 800 meter. “Eigenlijk loop ik liever de 800 meter, want die afstand is over het algemeen wat tactischer. Op de 800 meter is het mijn doel om het junioresclubrecord, dat op 1’56”70 staat, te verbreken. Voor dit zomerseizoen is het mijn hoofddoel om op het podium te staan op het Vlaams of Belgisch kampioenschap 400 en/of 800 meter. Op langere termijn droom ik er wel van om ooit eens Belgisch kampioen te kunnen worden.”

De Diksmuideling is aangesloten bij MACW Diksmuide. “Maar op zondag ga ik af en toe gaan trainen bij afdeling Oostduinkerke, waar Tom Lingier training geeft. Intussen doe ik al zo’n 10 jaar aan atletiek. Ik begon destijds met voetballen, maar heb al snel de overstap naar atletiek gemaakt. Ik was immers altijd al geboeid door snelheid en records. Records verbeteren, daar doe ik het voor. Telkens dat tikkeltje sneller en beter, er bestaat geen beter gevoel”, besluit Senne, die in zijn laatste jaar economie-wiskunde zit en volgend seizoen voor toegepaste economische wetenschappen in Kortrijk kiest.

