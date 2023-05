Semy Tlili kijkt uit naar Kortrijk Loopt op Pinkstermaandag: “Dit is een speciale wedstrijd”

Op Pinkstermaandag vindt Kortrijk Loopt plaats. Organisator Maspoe en Stad Kortrijk verwelkomen alle sportievelingen én hun supporters aan de atletiekpiste ‘Wembley’ van de Groeningestad voor een loopwedstrijd van 6 of 11 kilometer.

Het wordt een echte stadsloop met passages langs heel wat bezienswaardigheden die Kortrijk te bieden heeft. “Toen Kortrijk contact opnam om deze wedstrijd te organiseren waren we alvast heel enthousiast”, zegt Kim Barbé van Maspoe. “We organiseren onder andere ook de IFAM meeting, die zaterdag plaatsvindt in Oordegem. We zijn dus thuis in het in goede banen leiden van grote wedstrijden. Ook maandag moet een mooie traditie terug een groot feest worden. We hopen opnieuw 2000 lopers te mogen ontvangen. We hebben alvast ons best gedaan om een mooie oploop voor te schotelen. Dat het event terug aan de atletiekpiste in Heule doorgaat is geen toeval. Dit is de beste locatie waar alles voorhanden is. Wij werken met vier mensen fulltime en een twintigtal mensen om alles in goede banen te leiden. Traditioneel zullen terug heel wat toppers aanwezig zijn”, aldus Kim.

Een van die toppers is Semy Tlili. De 32-jarige Kortrijkzaan heeft zijn zinnen gezet op deze wedstrijd. “Voor mij is dit een heel speciale wedstrijd”, opent de afstandsloper. “Dit was mijn allereerste wedstrijd twee jaar geleden. Ja, ik loop nog maar twee jaar wedstrijden, maar ben al drie jaar gebeten door de loopmicrobe. En voor eigen publiek lopen maakt het extra spannend. Ik wil me natuurlijk bewijzen.”

“Vorig jaar werd ik vijftiende in Kortrijk Loopt, nu mik ik op de top vijf”

“Net voor de Marathon van Rotterdam halverwege april kreeg ik af te rekenen met een scheenbeenblessure. Een streep door de rekening om de vooropgestelde tijd van 2.40 uur te halen. Uiteindelijk moest ik dan ook met 2u45’45 tevreden zijn, twee minuten beter dan mijn vorige besttijd. Na de Marathon kreeg ik ook te kampen met klierkoorts. Maar momenteel lijken alle zorgen van de baan. Een vierde plaats in Liedekerke en daags nadien een overwinning in Harelbeke geven me alvast de nodige dosis vertrouwen. Vorig jaar werd ik vijftiende in Kortrijk Loopt, nu mik ik op de top vijf. Zoals steeds zal er een stevig deelnemersveld zijn.”

“Ik train momenteel onder de vleugels van Benny Fischer, die me al heel goed geholpen heeft. Zo nam ik door hem vorig jaar deel aan het kustcriterium, mede daardoor kende ik een goed najaar. In Deerlijk liep ik sneller dan ooit en op het BK halve Marathon in Gent liet ik 1u13”55 noteren. Nu wil ik zo snel mogelijk de conditie terug van toen.”

“Na Kortrijk staan nog enkele wedstrijden op mijn verlanglijstje. Onder andere de halve Marathon in Wevelgem in september, maar ook Stasegem Loopt! en de Bruggenloop staan genoteerd in mijn agenda. Ook het Harelbeeks criterium en terug het kustcriterium als goede trainingen die me sterker maken, horen daarbij”, aldus Semy Tlili.