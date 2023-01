Sean Leicher trekt ambitieus naar Roeselare: “Op mijn eerste PK ga ik meteen voor een gouden medaille”

Na een scholenveldloop kreeg Sean Leicher de atletiekmicrobe te pakken. De 16-jarige Veurnaar sloot zich in september aan bij MACW Veurne en liep deze winter al naar verschillende podiumplaatsen. Volgende halte: het PK van zondag in Roeselare.

“De dag voor het provinciaal kampioenschap zal ik nog drie uur op de koersfiets zitten”, lacht Sean Leicher, die atletiek met wielrennen bij Van Moer Logistics Cycling Team combineert. “De combinatie van atletiek en wielrennen valt al bij al wel mee. Het zijn natuurlijk volledig andere sporten, maar in beide sporten is uithouding een belangrijke component, dus dat scheelt. Met een beetje planning, lukt dat wel.”

“Ik doe intussen al een drietal jaar aan wielrennen, maar nam er sinds september ook atletiek bij. Ik won de scholenveldloop in Nieuwpoort en kreeg zo de smaak te pakken. Sindsdien heb ik me ingeschreven bij MACW Veurne, waar ik nu een paar keer per week train. Dat combineer ik dus met de fietstrainingen, waar nog iets meer tijd inkruipt.”

Sean is dus nog maar sinds september bij MACW Veurne aangesloten, maar liet deze winter al meteen mooie dingen zien. “De voorbije weken heb ik aan vijf crossen deelgenomen en daarvan heb ik er twee gewonnen. In de drie wedstrijden waar ik niet kon winnen, werd ik tweede. Daar kan ik wel tevreden mee zijn. Vooral mijn eerste overwinning, in de cross van Oudenaarde, zal een moment zijn dat ik niet snel zal vergeten.”

Dat alles geeft ook vertrouwen voor het provinciaal kampioenschap van komende zondag in Roeselare. “Winnen is het hoofddoel. Of dat mogelijk is, valt moeilijk in te schatten. Het zal sowieso niet makkelijk worden, maar ik ga wel vol voor die gouden medaille op mijn eerste PK.”

“Voor de rest van de winter staan de CrossCup-manches in Hannuit en Brussel nog op het programma. Die laatste wordt mijn eerste BK, wat ook wel een leuke ervaring zal zijn. In de zomer zal de focus dan van atletiek weer verlegd worden naar het wielrennen, dus dan zal ik weer vooral aan wielerwedstrijden deelnemen. Misschien zet ik op termijn wel de stap naar het duatlon, maar dat is toekomstmuziek”, besluit de 16-jarige Veurnaar, die elektriciteit aan het VTI van Veurne studeert.

