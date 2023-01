Scholier Willem Renders verdedigt titel op PK veldlopen in Roeselare: “Voortdoen zoals ik bezig ben”

Willem Renders (15) verdedigt zondag in Roeselare zijn West-Vlaamse veldlooptitel. De scholier van Hermes Oostende kijkt echter vooral uit naar het BK in Brussel, waar hij zijn titel verdedigt. “Maar het is niet dat ik mezelf enorm veel stress opleg.”

Willem Renders kroonde zich vorig jaar in Eernegem op knappe wijze tot provinciaal veldloopkampioen bij de cadetten. Dit weekend start hij bij de scholieren. “Het PK is een leuke, maar niet heel erg belangrijke wedstrijd”, vertelt de leerling natuurwetenschappen in De Frères in Brugge. “Ik ben intussen al een paar keer West-Vlaams kampioen geworden.”

“Wie mijn belangrijkste concurrenten zijn? Als we met de tweedejaarsscholieren moeten lopen, zal dat Miro Verledens zijn. Die loopt heel goed. Mijn conditie is in orde, zoals anders. Ik ben deze winter gewoon aan het doortrainen.

“Ik maak deel uit van het Youth Team van het Runners’lab Athletics Team (een project van Tim Moriau en Thomas de Bock waarbij de beste jeugdlopers zo professioneel mogelijk omkaderd worden, red.) en krijg trainingsschema’s op maat voorgeschreven. Vooral de CrossCup-wedstrijden en het BK van eind februari in Brussel zijn voor mij belangrijke afspraken.”

Een jaar geleden kroonde Renders zich na een ware demonstratie nog tot Belgisch kampioen bij de cadetten. “Maar ik zie nu wel waar ik uitkom. Ik loop altijd zo goed mogelijk. Het is niet dat ik mezelf enorm veel stress opleg. Als het niet lukt, lukt het niet.”

Stevig palmares

Als cadet bouwde Renders, die op 7 februari zijn 16de verjaardag viert, een palmares uit om u tegen te zeggen: 2x goud op het PK veldlopen, 1x goud op het PK piste 1.500 meter, 1x goud op het VK veldlopen, 1x goud op het BK veldlopen, 1x goud op het BK piste 1.500 meter, 1x zilver op het VK piste 1.500 meter, 1x zilver op het BK piste 1.500 meter en winnaar van tal van CrossCup-manches.

Zijn persoonlijke besttijd op de 1.500 meter bedraagt 4’06”. “Maar mijn sterkste prestatie tot nu toe kan ik er zo niet meteen uithalen”, vertelt Renders. “Voor mij zijn piste en veld even belangrijk. De piste is eigenlijk belangrijker, maar veldlopen vind ik leuker. Ik zie het ene ook niet in functie van het andere. Ze zijn voor mij dus even belangrijk.”

Na het veldloopseizoen begint de atleet van Hermes Oostende aan zijn eerste zomercampagne als scholier. “Maar ik heb nog geen zicht op de doelen die ik zal vooropstellen. Als cadet focuste ik me op de langste afstand die voor die categorie voorzien wordt, de 1.500 meter. Bij de scholieren komt daar de 3.000 meter bij.”

“We zullen in 2023 moeten zien welke afstand mij het beste ligt: de 1.500 meter of de 3.000 meter. Een inspanningstest legde ik nog nooit af. Ik denk niet dat ik al heel erg professioneel bezig ben met mijn sport. Ik train niet met een hartslagmeter en let evenmin op mijn voeding. Ik doe wel regelmatig corestabilityoefeningen, want dat is als loper heel belangrijk.”

Zoals Karel Sabbe

Ook over zijn toekomst heeft Renders nog niet te veel nagedacht. “Op school zou ik vanaf het vijfde middelbaar graag de richting met acht uur wiskunde volgen. (glimlacht) Ik denk wel te mogen zeggen dat ik een redelijk goeie student bent.”

“Als sporter weet ik het nog niet. Ik wil gewoon blijven voortdoen zoals ik nu bezig ben, tot het niet meer lukt of lopen niet meer zo vlot gaat. Prestatiedruk ervaar ik alleszins niet. De mensen die mij goed kennen, verwachten niet dat ik alleen maar win.”

“Ik kijk heel erg op naar Karel Sabbe, een ultratrailloper. Ik vind het echt straf hoever en hoelang hij kan lopen en hoe hard hij de pijn kan verbijten. In een verre toekomst wil ik zeker eens proberen te doen wat hij nu doet.”