SAOO-cross groot succes met ruim 400 deelnemers

De organisatoren mochten woensdag meer dan 400 deelnemers verwelkomen voor de jaarlijkse SAOO-cross op het domein van het Sint-Andreaslyceum aan de Steense Dijk.

De leerkrachten en leerlingen van het Sint-Andreaslyceum organiseren de cross in samenwerking met schoolsport MOEV. Scholen uit Bredene, Zandvoorde, Middelkerke en Gistel waren present met hun leerlingen. Dankzij het goede weer was er ook een grote, enthousiaste belangstelling van ouders en grootouders.

Na de kleuterloop over 400m met een 50-tal medewerkers, werden 60 leerlingen van het middelbaar de weg opgestuurd voor 2km. De leerlingen van de basisschool, jongens en meisjes apart, moesten per leerjaar anderhalve kilometer lopen. Het waren twaalf wedstrijden op het scherp van de snee!

Op woensdag 10 oktober volgt de Bosjesloop in het Maria-Hendrikapark, een organisatie van PUZO en CONO. (FRO)