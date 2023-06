Ruth Bukasu Ntunu (Olympic Brugge): “Tijd op de 800 meter scherper stellen”

Ruth Bukasu Ntunu uit Sint-Pieters heeft een periode met blessures achter de rug en concentreert zich deze zomer als scholier op de middellange afstanden. Deze maand scherpte ze alvast haar persoonlijke besttijd op de 800 meter aan met meer dan zes seconden en ze staat momenteel vierde op de Belgische jaarranglijst. “Ik leg mij nu het meest op die afstand toe. We zien op termijn wel wat dat brengt”, vertelt de 16-jarige atlete van Olympic Brugge. “Een jaar geleden rond deze periode was ik een tijd out, vooral met last aan de knieën, groeipijnen. Bij de start van dit schooljaar ben ik opnieuw gestart, met kine en de trainingen.”

Combinatie

Ruth begint in augustus aan haar zevende jaar met atletiek. Ze traint drie keer per week op de piste onder begeleiding van Laurent Bucquoye en Stijn Fincioen. In het weekend volgt een duurloop of een lange intervaltraining. Dit in combinatie met school. Aan het Sint-Jozef Humaniora volgt ze de richting natuurwetenschappen. Een paar weken terug liep Ruth na haar inactiviteit met het PK een eerste wedstrijd op de 1.500 meter in 5’09”. Daarna deed ze 800 meter. Op de Julien Saelensmeeting liep ze die afstand als eerste in 2’24”. Haar beste prestatie was tijdens de Beker van Vlaanderen in Ertvelde waar ze nog een aantal honderdsten van haar PR afdeed: 2’18’’26. Hiermee voldoet ze aan de limieten om volgend seizoen in het ondersteuningsprogramma van Olympic Brugge te komen. “Komende zomer wil ik uiteraard die tijd nog scherper stellen”, besluit de atlete. Haar club organiseert op 24 juni het Leeuwtjescriterium voor jonge atleten: de Memorial Jente De Keyser. Zondag 25 juni volgt de Memorial Mieltje Pauwels, gekoppeld aan het PK steeple. Op 7 juli doet OB samen met Sodibrug de Strandloop in Zeebrugge. (ACR)