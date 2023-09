Ruim 3.000 kinderen zullen trailrun parcours op De Schorre verkennen

Naar aanleiding van de ‘Vlaamse loopweken voor scholen’ pakt Oostende uit met een trailrun parcours in sportpark De Schorre. Meer dan 3.000 schoolkinderen zullen het uitdagende traject de komende weken verkennen.

Met de ‘Vlaamse loopweken voor scholen’ is het startschot gegeven van het nieuwe schoolsportjaar voor leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs. Ook in Oostende nemen de scholen massaal deel.

Tijdens de Vlaamse loopweken wordt een deel van sportpark De Schorre omgetoverd tot een uitdagend loopparcours met tal van natuurlijke en kunstmatige hindernissen zoals bergen, autobanden, strobalen, klimmuren en een klimnet.

Loopbeleving in natuur

“In tegenstelling tot de vroegere prestatiegerichte scholenveldlopen zetten we in op loopbeleving en plezier middenin de natuur. Het geaccidenteerde parcours van anderhalve kilometer blijft staan tot 20 oktober en is na de schooltijden vrij toegankelijk, zodat iedereen het parcours kan uittesten. Voor wie anderhalve kilometer net iets te lang is, werd een korter traject van een kilometer uitgewerkt”, aldus Bart Plasschaert (CD&V), schepen van Vrije Tijd.

“De vele inschrijvingen bewijzen dat het concept in de smaak valt. Momenteel reserveerden al 20 scholen een tijdslot op het parcours, waardoor in totaal zo’n 3.200 kinderen zich sportief kunnen komen uitleven”, besluit schepen voor Onderwijs Natacha Waldmann (Groen).