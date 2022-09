Rudi Van Bruwaene werkte succesvol zijn honderdste marathon af

AVMolenlander Rudi Van Bruwaene werd op 1 september 70 jaar en wilde op die dag zijn 100ste marathon lopen. Om 10 uur startte hij samen met 14 kompanen op de atletiekpiste in Tielt.

Het parcours verliep over vier rondes. Een eerste ronde ging via de Rijkegemkouter, dan werd richting Pittem gelopen. Marialoop was de volgende richting en als slot werd richting de Poelberg gelopen. Na elke ronde passeerden zij op de atletiekpiste waar hen een bevoorrading wachtte.

Onderweg werd er wel een paar keer gestopt zoals aan taverne Micky’s waar een massa volk hen stond op te wachten. Dat was ook zo aan café ’t Pompierke. Soms moet hij eens stoppen omdat hij van vrienden op een omhelzing en kusjes werd getrakteerd.

Bij aankomst op de piste werd hij met een flink applaus begroet door de vele aanwezigen. Voor Rudi heel emotioneel toen hij over de aankomst liep. Daarna werd hij geëerd door AVMolenland dat ook een receptie aanbood aan alle aanwezigen. Voor Rudi was het een ervaring die nooit zal vergeten worden. “En nu op naar het BK marathon in Eindhoven”, aldus de 70-jarige die zichtbaar aangedaan reageerde. (WD)

Lees ook…

Op 70ste verjaardag loopt Rudi zijn 100ste marathon: “Ik hoop ook Belgisch kampioen te worden”