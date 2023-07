Ruben Cornelus neemt in zijn stad Brugge deel aan BK atletiek: “Ik hoop voor eigen volk toch op een finaleplaats”

Op zaterdag 29 en zondag 30 juli is er in Brugge het Allianz Belgisch kampioenschap atletiek, alle categorieën en voor atleten met een beperking. Verspreid over de twee dagen worden zowat 650 topatleten verwacht. Onder hen ook enkele leden van het organiserende Olympic Brugge, zoals Ruben Cornelus op de 800 meter.

Het BK vindt plaats op de atletiekpiste van Sport Vlaanderen in Assebroek. Ruben Cornelus (26) staat momenteel vijftiende op de Belgische ranking van de 800 meter, na onder andere Aurèle Vandeputte en Tibo De Smet. “Zoals de voorbije jaren ga ik voor een finaleplaats. Voor eigen volk: dat zou super zijn. Het wordt niet gemakkelijk, want het niveau ligt hoog. Maar mijn kaarten hebben nog nooit zo goed gelegen.”

Persoonlijk record

De Brugse atleet verbeterde dit seizoen zijn persoonlijk record op de 800 meter van 1’51”48 naar 1’49”75. “In principe zou ik meer kans moeten hebben dan voorgaande jaren. Het moet dan wel meezitten: in een goede reeks zitten en goede benen hebben.”

Ruben staat volgens zijn coach Stijn Fincioen, met wie hij nu zo’n acht jaar samenwerkt, op scherp voor het BK. Op een voor hem vertrouwde piste is hij enorm gemotiveerd, na een winterseizoen waarin het minder goed ging. “In september liep ik een dubbele stressfactuur op. Tien weken lang heb ik niet gelopen. Ik heb wel veel gefietst en strandraces gedaan.”

Hoogtestage

Aan het begin van het zomerseizoen was ik meteen weer op dreef, met nieuwe persoonlijke records op de 800 en 1.500 meter. In juni ging ik op hoogtestage in Livigno, dat was nieuw. Nadien kon ik nog eens een betere tijd op de 800 meter neerzetten”, aldus de Brugse kinesist.

De beste tijd van Cornelus op de 1.500 meter bedraagt nu 3’48”58. Op het BK kiest hij resoluut voor de 800 meter. “Ik kan na die afstand beter recupereren. Het is een leukere race, het gaat sneller. Ik hoop dat mijn dipje sinds die hoogtestage achter de rug is. De voorbije dagen liep het alvast goed op training.” (Alain Creytens)