Robin Decottignies neemt zondag deel aan zijn derde Hel van Kasterlee: “Had gezworen nooit meer te starten”

Voor de derde keer in zijn leven staat Robin Decottignies (36) aan de start van de mythische Hel van Kasterlee. “Als ik op een deftige manier kan finishen, zal ik tevreden zijn”, vertelt de Kuurnenaar.

Robin Decottignies groeide op in Wervik, maar woonde daarna in Limburg, Eindhoven en Mol alvorens terug te keren naar West-Vlaanderen. Samen met zijn Antwerpse vrouw Ine Nowé, die van Mol afkomstig is, en hun dochtertje Millie woont hij nu in Kuurne.

“Eigenlijk wilden we haar Billie noemen, maar vrienden van ons hadden enkele maanden ervoor al die naam aan hun kind gegeven. Millie is een actrice in de Netflix-serie Stranger Things. Het is een Britse naam, dus zoveel Millies lopen er hier niet rond.”

Collega van vrouw

Opmerkelijk: zowel Decottignies als zijn vrouw werkt bij Energy Lab, het alom bekend bedrijf dat zich vooral toespitst op coaching en inspanningstests. Decottignies begon er twaalf jaar geleden als performance coach en stuurt intussn alle evenementen binnen het bedrijf aan. Nowe van haar kant heeft een tennisverleden en werkte jarenlang in de Kim Clijsters Academy in Bree, maar is nu HR-manager bij Energy Lab.

Toen ik vorig jaar ging supporteren, begon het toch weer te kriebelen

Zondag staat Decottignies, die een uitgebreid verleden in de du- en triatlonsport heeft, voor de derde keer in zijn leven aan de start van de Hel van Kasterlee, de prestigieuze winterduatlon in de Kempen waarbij de deelnemers 15 km lopen, 125 km mountainbiken en 30 km moeten lopen. “In 2009 en 2011 was ik er al eens bij”, blikt Decottignies terug op zijn twee vorige deelnames. “De eerste keer was een echte sneeuweditie bij min vier. De tweede keer was een Hel in de modder. Een verschrikkelijke editie. Dat jaar had ik in de zomer al aan de Ironman van Zürich deelgenomen, maar als ik die twee wedstrijden naast elkaar leg, was Kasterlee veel zwaarder. Die dag heb ik gezworen nooit meer aan de Hel deel te nemen…”

Het bloed kruipt echter waar het niet gaan kan. “Vorig jaar nam een vriend van mij deel: Denis Goossens, de man van ex-turnster Aagje Vanwalleghem, die mijn collega bij Energy Lab is. Ik heb hem een aantal tips gegeven en ben in voorbereiding op de Hel vaak met hem gaan mountainbiken. Ook de dag zelf was ik er ter plaatse bij om voor hem te supporteren. Toen is het weer beginnen te kriebelen. 2021 was immers een iets aangenamere editie met veel supporters. Toen dacht ik: als dit de Hel is, wil ik het ook nog wel eens doen. (grijnst) Ik ben hier dus al weken op goed weer aan het hopen en voorlopig zien de voorspellingen er oké uit.”

Verkouden Millie

Een plaats in de top 40 was de oorspronkelijke ambitie van Decottignies. “Maar ik zal al blij zijn als ik op een deftige manier kan finishen. In november hebben in ons gezin wel wat gezondheidsproblemen de ronde gedaan, nadat Millie door een zware verkoudheid geveld was. Daardoor ging het een hele tijd niet meer zo vlot om de trainingen af te werken, al vlotte het de laatste twee weken weer wat beter. We zien wel. Ik zal in de eerste run wat meer marge inbouwen dan bij mijn vorige deelnames en pas op de mountainbike beslissen aan welk tempo ik de afsluitende 30 km zal aanvatten”, besluit Robin Decottignies. (TV)