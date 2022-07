Robbe Segers (KAVR): “Graag medaille met estafette”

Zien sporten doet sporten. Dat geldt voor Robbe Segers (10), die de loopmicrobe te pakken kreeg nadat hij als kleine kapoen op reis een atleet heel snel had zien lopen. “Mijn papa en mijn mama zijn ook sportief. Ze fietsen allebei heel veel.

Mijn papa tot 10.000 kilometer per jaar met zijn koersfiets. Mijn mama is wel eens woordvoerster van de fietsersbond in Roeselare. Ze doet ook aan buikdansen”, gniffelt Robbe. “Mijn oma ging vroeger iedere week enkele keren joggen. Mijn tante Veerle is ook nog lid geweest van KAVR.”

“Na een beetje oefenen met mijn papa mocht ik als 7-jarige aansluiten bij de club. Ik loop graag en vind de vrienden bij KAVR echt leuk. Dus, als we leuke en goeie trainingen blijven hebben, vind ik dat tof. Ik wil later ooit een marathon lopen. Ik vond de sportstage in Herentals heel prettig. De trainers waren verbaasd dat ik zoveel kan eten! Ik eet ook altijd groentjes bij mijn boterhammen. Binnenkort vertrekken wij op reis. Wij gaan naar de bergen. Bergop lopen lijkt me leuk. Bergaf ook! We zullen ook gaan zwemmen. Ik kan al goed schoolslag, maar nu wil ik crawl leren”, aldus de leerling van de Acaciaschool.

Alexander Doom

“Daarna ga ik weer volop trainen, want in augustus en september komen er veel wedstrijden aan. Ik vind vooral de estafettegroep heel leuk. Alexander Doom is ons grote voorbeeld. We willen graag een medaille op de provinciale kampioenschappen. In de individuele nummers zijn mijn beste prestaties 9”78 op de 60 meter spurt en 14m78 in het discuswerpen. Mijn andere resultaten ben ik een beetje vergeten”, lacht Robbe.

“Ik ben ook bij Chiro Zilverberg en luister graag naar de hoorspelen van het geluidshuis. Ik vind die verhalen, zoals ‘Reis rond de wereld in tachtig dagen’, erg grappig. Weet je, een tijdje geleden kwam Miel, een nieuwe jongen, in onze groep trainen. Zijn mama heet, net als mijn mama, Lore Vandamme. Ze zijn even oud en wonen heel dichtbij, maar onze mama’s kenden elkaar helemaal niet. Grappig hé!” (FD)