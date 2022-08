RoadRun was een succes, dus volgt een tweede editie

Op zaterdag 10 september vindt de tweede editie van RoadRun plaats in en rond het sportcentrum aan het Olympiadeplein in Marke.

Deze week vatten de trainingen van AtletiekBeweging (AB) Marke weer aan en op 11 september staat de tweede editie van RoadRun al op het programma. AB Marke heeft ook een nieuw bestuur. Wim Goddyn uit Marke is voorzitter. Rita Lambrechts uit Marke die penningmeester was, is secretaris geworden. Zij wordt als penningmeester opgevolgd door Othello Vansteenkiste uit Lauwe, die ook trainer van de jeugd boven de 12 jaar blijft.

ABM RoadRun

RoadRun werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd in plaats van de Blommeghemloop. Het werd een nieuw concept dat verhuisde van het centrum van Marke naar het sportcentrum. Voor de tweede editie van ABM RoadRun schuift het bestuur met een weekje op. Op zaterdag 10 september lopen er drie jeugdreeksen en er zijn voor kinderen vanaf 12 jaar en volwassenen ook twee verschillende afstanden. Het eerste en het tweede leerjaar loopt 450 meter, het derde en het vierde het dubbele en de derde graad van het lager onderwijs loopt 1.350 meter. De eerste reeks start om 14 uur en al snel volgen ook de andere reeksen. De 11,5 km start om 14.30 uur. “Dat zijn twee rondes met bevoorrading”, legt Othello uit. Tien minuten later start ook de toer van 5,75 km.” Vorig jaar was de start aan de poort waar je het sportcentrum binnenkomt. Nu zijn start en aankomst voor de voetbalkantine. “We zorgen voor meer sfeer met start, aankomst, prijsuitreiking en onze bar op dezelfde plaats. Er wordt gelopen op het nieuw aangelegd dolomietpad en voor de langere afstanden op de baan en de verharde paden van het Preshoekbos.” Er is een officiële tijdopmeting door Sporta met een klassement en een podium per reeks. “Nu de coronamaatregelen verdwenen zijn mogen we weer competitief zijn. Vorig jaar was er wel een tijdsregistratie, maar er werd geen klassement opgemaakt.” Sporta zorgt ook voor de inschrijvingen. Voor de jeugdreeksen bedraagt de deelnameprijs 7 euro en voor de deelnemers aan de 5,75 en de 11,5 km 10 euro bij voorinschrijving. De dag zelf kan je nog deelnemen aan 12 euro. AB Marke organiseert de RoadRun onafhankelijk, zodat iedereen kan deelnemen. Inschrijven kan via de link op www.abmarke.be

Trainingen

De trainingen op het sportcentrum aan het Olympiadeplein vatten weer aan op woensdag 17 augustus voor de volwassenen en voor de jeugd de week nadien. Romain Ossieur traint al wie ouder is dan 16 jaar op woensdag- en vrijdagavond om 18 uur op langeafstandslopen. Marnix Vandepitte begeleidt de recreatieve loopcel op dezelfde dagen om 18.15 uur. De jeugd van 12 tot 17 jaar krijgt atletiektraining van Othello Vansteenkiste op woensdag en vrijdag van 18 tot 19.15 uur. Zij starten op woensdag 24 augustus. De jeugd onder de 12 jaar krijgt atletiektraining op vrijdag van 17.15 tot 18.15 uur en start op 26 augustus. (EDB)

Inschrijven in ABM kan via de link op www.abmarke.be