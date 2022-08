Rik Demuynck pakt titel hamerslingeren: “Volgend jaar vlieg ik er volledig in”

Vorige week is Rik Demuynck (58) erin geslaagd om de Belgische titel hamerslingeren bij de masters +55 jaar te veroveren. De Stadenaar versloeg de concurrentie op ruim zes meter. Een straffe prestatie na zeven jaar zonder competitie.

Competitiebeest

“De voorbije zeven jaar heb ik inderdaad door omstandigheden niet meer aan competitie gedaan”, opent Rik. “Artsen schreven me zelfs af voor competitie met mijn twee gescheurde schouderpezen, maar dan kennen ze mij nog niet. Ik bleef mijn conditie onderhouden door drie keer per week te fietsen of te zwemmen. Mijn uithouding is dus op niveau gebleven. Toen ik zag dat het Belgisch kampioenschap eraan kwam, heb ik me ingeschreven zonder al te veel voorbereiding. Van de zes pogingen vlogen er vier foutief in de kooi, mijn beste worp met mijn hamer was 43 meter en 30 centimeter. Dat was veel beter dan ik had verwacht. Ik rekende eerder op zo’n 40 meter. Achteraf heb ik voor mezelf uitgemaakt dat ik vanaf volgend jaar terug volledig aan competitie ga doen. De atletiekwereld is dus zeker nog niet van Rik Demuynck af, als ik gespaard blijf van blessures natuurlijk.”

Geen meerkamp

Rik was in 2013 nog Wereldkampioen bij de masters in het gewichtwerpen met 53 meter. Deze straffe prestatie herhalen zal moeilijk worden. “Maar je weet nooit hé”, lacht Rik. “Vanaf eind oktober ga ik alvast mijn wintertrainingen opstarten in mijn club Houtland in Torhout. Dat is zo’n twee keer per week. Aan een meerkamp begin ik niet meer. Ik ga me volledig storten op het hamerslingeren en het gewichtwerpen, mijn twee favoriete werpnummers. Daarin wil ik stelselmatig terug groeien naar mijn beste niveau ooit, maar het is belangrijk in dat proces geen stappen over te slaan.”(SBR)