Renzo Van de Vyvere springt voor goud

Op zijn eerste meeting van deze winter sprong Renzo Van de Vyvere meteen naar een nieuw persoonlijk record in het verspringen. Dat doet het beste vermoeden voor de rest van zijn indoorseizoen, te beginnen met het provinciaal kampioenschap van zondag.

In de gloednieuwe indoorzaal in Oostende sprong Renzo Van de Vyvere naar 6,48 meter, meteen een nieuw persoonlijk record bij zijn seizoensopener. “Ik had het niet meteen verwacht, maar wel gehoopt”, glimlacht Renzo. “En er is nog progressiemarge, want mijn aanloop was nog niet perfect. Ook op de 60 meter sprint liep ik naar een nieuw persoonlijk record, maar het was wel al drie jaar geleden dat ik die afstand nog liep, dus dat was eerder logisch.”

Dat doet het beste vermoeden voor de rest van het winterseizoen van de 19-jarige atleet van MACW. “Ik blik over het algemeen op een goede voorbereiding terug. Ik heb voor het eerst ook veel krachttraining gedaan en ik pluk daar nu de vruchten van.”

PK in Gent

De eerstvolgende wedstrijd is het PK van komende zondag in de topsporthal in Gent. “Voor de rest van het seizoen heb ik nog niet echt veel plannen gemaakt en ligt de focus vooral op mijn studies, maar op het Vlaams en Belgisch kampioenschap zal ik ook wel van de partij zijn”, vertelt Renzo nog.

Het PK is voor Renzo ook een klein beetje een thuiswedstrijd, want de MACW-atleet studeert LO en bewegingswetenschappen in Gent en traint tijdens de week vaak in de topsporthal. “Op het provinciaal kampioenschap zal ik enkel aan het verspringen deelnemen. Het is natuurlijk afhankelijk van welke concurrenten er zullen meedoen, maar een podiumplaats moet zeker haalbaar zijn. In principe moet goud zelfs mogelijk zijn.”

Hoogspringen

Verder hoopt Renzo zijn PR’s deze winter verder aan te scherpen. “De focus ligt vooral op het ver- en hoogspringen. In het hoogspringen staat mijn PR al een tijdje op 1,91 meter. Mede door blessures geraakte ik de voorbije jaren niet hoger. Als ik nu blessurevrij kan blijven, hoop ik dat record verder aan te scherpen”, besluit Renzo, die tijdens de week in Gent verblijft en in het weekend in Nieuwpoort of Diksmuide, bij een van zijn ouders.

