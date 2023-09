Renzo Van de Vyvere springt naar zilver en brons op BK

Met zilver in het verspringen en brons in het hoogspringen kan Renzo Van de Vyvere op een geslaagd Belgisch kampioenschap U23 terugblikken. Toch vond de MACW-atleet dat er iets meer in zat.

“Zilver met een sprong van 6m77, een nieuw persoonlijk record, is goed”, zegt hij.

“Maar met vier nulsprongen, waarvan er drie zeker verder waren dan 6m77, blijf ik toch met gemengde gevoelens achter. Zeker omdat het doel van het seizoen was om zeven meter te springen. Iets wat volgens mij haalbaar is, maar dus net niet is gelukt.”

Posities en prestaties

In het hoogspringen werd de 20-jarige atleet van MACW derde, met een sprong van 1m90. “In de opwarming had ik mijn enkel bezeerd, waardoor ik ondermaats heb gesprongen. Ik heb trager aangelopen en puur op kracht gesprongen. Met een PR van 1m96 was 1m90 uiteindelijk nog niet zo heel slecht, zeker gezien de omstandigheden. Over het algemeen ben ik tevreden over mijn posities op het BK, maar minder tevreden over de prestaties.”

Ook over zijn volledige zomerseizoen is Renzo gematigd tevreden. “In het verspringen wilde ik die zeven meter en voor het hoogspringen lag de lat op twee meter. Beide doelen heb ik niet gehaald, vooral door een vervelende blessure aan de adductoren. Ik behaalde wel op alle disciplines een PR, dus ik blijf progressie maken. Mocht ik eens een seizoen volledig fit kunnen blijven, dan zit er nog veel meer in.”

Alsnog zeven meter?

Dit weekend staat er voor Renzo in Wervik nog een laatste meeting op het programma. “Hopelijk kan ik daar nog zeven meter springen. Het zou mooi zijn om daarmee het seizoen af te sluiten. Daarna is het tijd om te rusten en hopelijk raak ik snel weer fit voor het winterseizoen en mijn sportvakken op school”, besluit Renzo, die zijn sport met studies LO & bewegingswetenschappen combineert. “Daarvoor zit ik op kot in Gent, maar ik ben ook nog vaak in Nieuwpoort en Diksmuide.” (SB)