Reneé Cool (KAVR) wil na winst op PK en in Izegem dit seizoen nog graag PR op de horden verbeteren

Op de zomermeeting Grote Prijs Michaël Bulteel in Izegem heeft de 13-jarige Reneé Cool de 60 meter horden gewonnen in een mooie tijd van 11”33. De jonge atlete heeft nog veel (sport)plannen.

“Eigenlijk was het veel te warm”, vertelt de leerlinge van het zesde leerjaar over haar race. “Ik voelde de brandende zon toen ik in de startblokken zat. Ik dacht: gelukkig ben ik een spurter, zestig meter en enkele horden, dat moet wel lukken. Ik nam een goede start en bij de derde horde kwam ik aan de leiding. Ik gaf niet meer af en won. Altijd leuk als je op het hoogste schavotje mag staan. Tweede werd Merel Defour van AC Deinze werd tweede, en Florence Meert van FLAC derde.”

“Twee jaar geleden werd ik lid van de Koninklijke Atletiek Vrienden Roeselare. Thuis wordt vooral een balletje getrapt. Papa speelde jaren voetbal en mama is zelfs nog altijd actief. Maar voorlopig gaat mijn voorkeur uit naar de Chiro, turnen en atletiek.”

Spurten en vortex

“Ik hou vooral van de spurtnummers. Op het PK in Roeselare werd ik West-Vlaams kampioen bij de pupillen in persoonlijk record van 10”91. In de finale van de Beker van Vlaanderen wil ik mijn beste tijd nog scherper stellen. Hopelijk is het dan niet zo warm als vandaag. Naast spurten doe ik ook graag vortex, de voorbereiding op het speerwerpen bij de jeugd. In de Rubens Cup won ik met een worp van 28m97. Vanaf november trek ik dan naar de indoormeetings in Gent, waar ik vorig winterseizoen op de Buffalo Meeting de 60 meter horden won in 11”06.”

“Ik zou ooit graag naar de Olympische Spelen gaan – maar dat wil iedereen in onze club, natuurlijk”, besluit Reneé. (FD)