Recreatieve stratenloop levert Filou-biertjes of kindersapjes op

Op zaterdag 11 maart is de Filourun van Het Spoor al aan zijn vijfde editie toe. Onder de noemer recreatieve stratenloop kunnen deelnemers Filou-biertjes of kindersapjes sprokkelen per afgelegd rondje in en rond het Sint-Jozefinstituut.

De organisatie gaat uit van het Oudercomité van basisschool Het Spoor. “Het gezellige parcours, dat bij de vorige editie werd hertekend door de renovatiewerken in de school blijft ook dit jaar behouden. De Filourun beloont elke deelnemer per afgelegd rondje van 1,1 km met een Filoubiertje of een kindersapje”, vertelt voorzitter Bruno De Jaeger van het Oudercomité.

Randanimatie

De inschrijvingen starten om 14.30 uur. Er wordt ook in kleedkamers voorzien. Vanaf 15 tot 18 uur kan er gelopen worden vanonder de startboog op het tijdelijke evenementenplein op de grote speelplaats van de school. Vandaar gaat het parcours rond het Sint-Jozefinstituut naar de Oude Stationstraat, Willem Plantinlaan, Lindenlaan en terug de Oude Stationstraat omhoog tot de ingang van de school. Via de doorgang onder het Sint-Jozefinstituut en een grote ronde op de speelplaats komt elke loper of wandelaar terug aan de start, waar de beloning per ronde meegegeven wordt. Elke deelnemer kan zo maximaal tien ronden lopen of wandelen. Vanaf 17 uur kunnen de deelnemers maximaal tien Filou-biertjes of kinderdrankjes ophalen. Randanimatie en een uitgebreide bar zorgen voor een aangename sfeer voor zowel de supporters als de dorstige deelnemers.”

Wie nu al zijn nummer wil claimen, kan al inschrijven. “Vooraf inschrijven kan door te storten op het rekeningnummer van de Filourun BE25 9731 6465 2682 met opgave van het aantal deelnemende volwassenen en kinderen. Een volwassene betaalt in voorverkoop 12 in plaats van 15 euro op de dag zelf, kinderen betalen slechts 3 euro in voorverkoop in plaats van 5 euro op de dag zelf”, vertelt Bruno De Jaeger nog.

Opbrengst

De opbrengst van de Filourun heeft al een bestemming, aldus Bruno De Jaeger. “Met de opbrengst gaan we investeren in de school van onze kinderen. De inrichting van de nieuwe en te vernieuwen klassen, allerhande speeltuigen, fruitacties, fluohesjes, herbruikbare drinkflessen… konden op die manier in het verleden al gefinancierd worden”, besluit hij. (KeMa)