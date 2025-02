Recordpoging voor het grijpen! Karel Sabbe is bezig aan laatste 200 km: “Elke dag om 4 uur ’s morgens of vroeger opstaan”

Ultraloper Karel Sabbe nadert de eindmeet in Bluff! Nog 200 kilometer te gaan op de 3.054 kilometer lange Te Araroa Trail in Nieuw-Zeeland. In 30 dagen en 11 uur heeft hij al 2.850 kilometer verslonden. Zijn droom om het land in 30 à 35 dagen te doorkruisen blijft binnen bereik. “Karel en zijn crew zijn moe,” klinkt het op Facebook, maar de finish lonkt!

Op een hoogte tussen 300 en 450 meter, loopt hij voort door het grillige Nieuw-Zeelandse berglandschap, vastbesloten om de finish te halen. “Het Zuidelijk eiland blijft ons testen,” laat zijn crew weten in een update. En het weegt. “Karel is moe. Hij is gekwetst aan zijn been -al is het aan het herstellen. Zijn klein teentje is er ook slecht aan toe. Het worden lastige laatste 200 kilometers! Ruwe en onbegaanbare paden vertragen hem, maar hij eet en slaapt nog goed en blijft lopen! Ontelbare rivierdoorsteken, onbegaanbare paden, eindeloze beklimmingen en afdalingen. Elke dag om 4 uur -of vroeger- opgestaan. Non-stop gedreven door zijn doel. Het eist zijn tol!”

Blauwe plekken en schrammen

Ook de crew voelt de tol van deze waanzinnige tocht. “Onze benen? Blauwe plekken, schrammen en zandvliegjesbeten. De logistiek? Pure gekte. Wat we nu nodig hebben: een douche en een lange, alarmvrije slaap!” Maar de eindstreep lonkt. “De TA is geen makkelijke weg. De laatste dagen zijn intens, geïsoleerd en onze data raken op. Maar ‘niet gemakkelijk’ en Karel Sabbe? Synoniemen,” grappen ze. Emma en Marie probeerden nog een boot te regelen voor Lake Wakatipu, maar dat mislukte. Gelukkig kregen ze een lift -van een Anzegemse dorpsgenoot nog wel! “Wat een fantastisch toeval,” schreven ze bij een foto met Femke Piepers.

Gele minibus

Enkele dagen terug konden Karel en zijn team een kanariegele minibus op de kop getikt, en met 5.381 kilometer op de teller ploegt die dapper door bergen en over stoffige wegen. “Zie je ons passeren? Zwaai gerust!” lacht de ultraloper. Met een aangename 25 graden op de thermometer zijn de laatste etappes ingezet. Het zou ongeluk brengen om op de finish vooruit te lopen, maar één ding is zeker: Karel zit strak op schema om het 49-dagenrecord te verpulveren. -goed voor een straffe 100 kilometer per dag. Zijn energie werkt aanstekelijk: lopers en supporters haken onderweg aan, en overal duiken koekjes en gastvrije huizen op. Zijn team -Anna, Kobe, Marie, Emma en Henri- is net zo goedlachs en onvermoeibaar als hijzelf, al komt daar nu wel langzaam een einde aan. Al wil iedereen een beetje Karel zijn!

Veelzijdig aanpassingsvermogen

Al bij al is de straffe uitdaging perfect verlopen. Wat eruit springt is dat na 280 kilometer twee wilde honden Karel en pacer Kobe aanvielen met een bijtwond en een gebroken elleboog voor Kobe. Alleszins voegde hij zich twee dagen later alweer bij het team. Op dag 13 wachtte Karel een emotionele opsteker -zijn vrouw Emma en vriendin Anne regelden een verrassingsbezoek van boezemvriend en schoonbroer Joren Biebuyck. Sowieso vraagt de Te Araroa Trail om veelzijdigheid: na 72 kilometer ruilde Karel zijn loopschoenen voor een peddel en trotseerde de Whanganui-rivier, bijgestaan door voormalig kajakkampioen Stew. Een moeiteloze switch, passend bij zijn onwrikbare doorzettingsvermogen.

Best mogelijke omstandigheden

Karel Sabbe breekt niet gewoon records -hij hakt ze in stukken en schrijft ze met ferme tred de geschiedenis in! Met een topteam dat de logistiek strak in de hand houdt, smeedt hij een sfeer die vonken geeft. Het voelt als een thuiswedstrijd, want Nieuw-Zeeland heeft Karel collectief in de armen gesloten. “Ongelooflijk wat zich daar afspeelt in het land van de witte wolk!”, klinkt het trots in Anzegem, waar Karel met zijn gezin woont. “Iedereen in de gemeente weet dat Karel een van onze drie ereburgers is.” De wereld kijkt bewonderend toe hoe hij met een mix van doorzettingsvermogen en charme grenzen verlegt en inspiratie zaait.