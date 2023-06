Recordeditie voor Nacht van Vlaanderen: meer dan 7.000 lopers en wandelaars in Torhout

Met meer dan 7.000 deelnemers aan de start is de Torhoutse loop- en wandelhappening Nacht van Vlaanderen een recordeditie geworden. In het lopen bij de mannen won Willem Van Schuerbeeck uit Merchtem met ruime voorsprong de marathon, zegevierde Ward Van Der Kelen uit Geraardsbergen voor de vierde keer op rij in de halve marathon en was Ward D’Hoore in zijn eigen Torhout de sterkste in de 10 km Run Tom Compernolle.

Het was dag op dag 15 jaar geleden dat topatleet Tom Compernolle in een verkeersongeval om het leven kwam. Bijgevolg werd er vóór de start van de 10 km als postume hulde een minuut stilte in acht genomen. Een kippenvelmoment. Ook stond de foto van de betreurde atleet in het groot afgedrukt op de aankomstpoort.

Ward D’Hoore wint 10 km voor eigen publiek

In die 10 km won Torhoutenaar Ward D’Hoore voor het tweede jaar op rij. In een spannende eindstrijd schudde hij tweede Laurens Vanderlinden van zich af en kwam in 30’27” over de streep. Derde werd Ward Oosterlinck. Bij de vrouwen was Julie Voet uit Boezinge de beste vóór Roxane Cleppe en Saskia Vens.

In de halve marathon stond er voor het vierde jaar op rij geen maat op Ward Van Der Kelen uit Geraardsbergen. Hij won in 1u.08’21”. Tweede werd Jonas Versteele en derde Gerd Devos. Bij de vrouwen ging de overwinning naar Charlotte Van Laethem uit Zandvoorde en dit uitgerekend op haar 21ste verjaardag.

De beginfase van de 10 km Run Tom Compernolle met vooraan (met nummer 3001) winnaar Ward D’Hoore uit Torhout, rechts (met 3008) tweede Laurens Vanderlinden en links vooraan Ward Oosterlinck. © Johan Sabbe

Rolstoelgebruiker stapt (!) 5 km in ruim twee uur

De marathon was een kolfje naar de hand van de ervaren Willem Van Schuerbeeck uit Merchtem. Hij won met meer dan tien minuten voorsprong in 2u.24’35”. Tweede was Arno Demeerlaere en derde Barthelemy Geldof. Bij de vrouwen zegevierde Elien Osselaer.

De Nacht is ook in grote mate het evenement van de wandelaars. Die startten massaal voor tochten van naar keuze 10, 21, 42 en 100 km. Ze kregen prachtige paadjes onder de voeten. Een wel heel bijzondere deelnemer was Joost Beeuwsaert uit Emelgem. Hij legde vroeger gezwind de 42 km af, maar kwam door ziekte in een rolstoel terecht. Dit jaar wou hij per se opnieuw deelnemen met behulp van een ingenieuze stapstoel op wielen. Dankzij een enorme wilskracht slaagde hij erin om onder enthousiaste begeleiding 5 km te stappen in een dikke twee uur. Bij de aankomst werd hij luid toegejuicht.

Rolstoelgebruiker Joost Beeuwsaert uit Emelgem stapte met enorme wilskracht 5 km in ruim twee uur. Chapeau! © Johan Sabbe

Voorzitter Dirk Verduyn een gelukkig man

Dirk Verduyn, voorzitter van het organisatiecomité van de Nacht, was moe na alle drukke voorbereidingen, maar op de eerste plaats gelukkig. “Prachtig weer, niet té warm zoals vorig jaar en een onvoorstelbaar groot aantal deelnemers en toeschouwers”, zei hij. “Meer konden we ons echt niet wensen. Alles is uitstekend verlopen, onder meer dankzij onze nieuwe wedstrijddirecteur Stijn Fincioen. De Nacht heeft andermaal bewezen een monument te zijn.”