Rani Vincke uit Gistel plaatste zich met haar team Belgian Rockets voor de finale van de 4×100 meter aflossing op de Europese kampioenschappen in München.

De meisjes pakten in de reeks de vierde plek en gaan zo door naar de finale. Die lopen ze zondagavond 21 augustus omstreeks 21.30 uur. Voor haar vertrek naar München zei Rani dat de sfeer heel goed zat en ze er met vertrouwen naartoe gingen.

Rani Vincke ontdekte op 14-jarige leeftijd toevallig – ze ging met haar zus Romi mee naar Hermes Oostende – dat ze goed kon sprinten. “Toen ik 16 was, ging ik in het KTA Brugge studeren, waar ik mijn lessen kon combineren met atletiek. De doorbraak is er gekomen in Gent. Ik kon in de week niet meer bij mijn club Houtland Torhout gaan trainen en kwam terecht bij Patrick Himschoot die topsporters traint”, vertelt Rani. “Hij bracht me de mindset van een topsporter bij.”

Een begin

Van dan af verbeterde Rani geregeld haar eigen record op de 100 meter. “Ik besef meer en meer dat ik er nu bij hoor, dat het in feite nu pas begint. Ik doe er ook heel veel voor, met tot zes trainingen per week, en dat loont toch wel. De kans die ik nu krijg, wil ik met beide handen grijpen. Mijn eerste grote EK – ik liep al eens de 4×100 met de U20 – met de top van Europa.”

De Belgian Rockets liepen hun 4×100 in een tijd van 43.58. En daar zijn ze super blij mee.