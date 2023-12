“Puur voor het plezier naar het BK”: Johannes Balbaert werkt gestaag aan uitbouw atletiekcarrière

Johannes ‘Ultrakid’ Balbaert neemt op zaterdag 17 december deel aan het Belgisch kampioenschap atletiek indoor in Gent. “In mijn wheeler doe ik er de zestig meter sprint en ook eens kogelstoten. Puur voor het plezier.”

Johannes Balbaert (16) uit Blankenberge is vanaf de borst verlamd. Bij G-Sport Vlaanderen krijgt hij de tijd om te bouwen aan een standvastige carrière en hij behaalde een talentenstatuut, gesteund door Sport Vlaanderen, met een kine, een jaarlijks bezoek aan een sportpsycholoog en een voedingsspecialist. Onder leiding van zijn coach Mieke Van Thuyne krijgt hij kansen binnen het traject topsport, om zijn droom te kunnen waarmaken: een deelname aan de Paralympics in Los Angeles in 2028.

“Er komen nog wel jaren waarin ik de WK-limiet kan halen”

“Ik ben voor het eerst met het nationaal paralympisch team op stage geweest, naar het Turkse Belek (niet ver van Antalya, red.)”, zegt Balbaert. “Het was een mooie ervaring, met op het menu: trainen, ontspannen, ervaringen uitwisselen, en elkaar uit de andere sporttakken beter leren kennen.”

Na het Belgisch kampioenschap outdoor van deze zomer in Brugge heeft de G-sporter doorgetraind, enkele knappe wedstrijden gedaan en enkele persoonlijke records gereden.

“Het was een mooi jaar. In 2024 zal ik nog niet deelnemen aan het wereldkampioenschap in Japan. Er komen andere jaren, waarin ik mijn limieten zal halen”, aldus Balbaert.

Op het Belgisch kampioenschap indoor in Gent neemt hij deel in de klasse T53, in een op maat gemaakte wheeler waarmee hij in Brugge een eerste keer in ons land de piste opkwam.

Record verbeteren

“We zijn hier en daar nog aan het zoeken naar zaken die aangepast kunnen worden. Ook positioneel, om het nog beter te doen. In vergelijking met een buitenpiste is het indoor niet echt anders. Een indoorseizoen of een internationale discipline voor een wheeler is er niet echt. Het is in Gent nu één keer de zestig meter. Puur voor het plezier. Niet dat ik daar vaak op train. En een indoorpiste heeft sowieso hellende bochten. Ik probeer er het Belgische record te verbeteren”, besluit Balbaert, die in 2024 in Berlijn een eerste internationale halve marathon wil doen. Zijn eerste echte straatwedstrijd. (ACR)